facebook_pixel
    21 июля 2022, 10:08

    Стало известно время выхода работы «Северного потока» на заявленные мощности

    ТАСС: прокачка газа по «Северному потоку» до заявленных мощностей займет несколько часов

    Максим Зинкин

    Прокачка газа по газопроводу «Северный поток» до заявленных мощностей в 40% от максимальной пропускной способности займет несколько часов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream AG.

    «Несколько часов потребуется для достижения заявленных объемов поставок. Сейчас мы находимся в процессе возобновления транзита газа», — сообщили в компании.

    Поставки газа через «Северный поток» возобновились утром 21 июля после завершения технического обслуживания газопровода. В настоящий момент мощность прокачки составляет около 30% от максимума.

    Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал поставки по «Северному потоку» залогом энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе.