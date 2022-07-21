Стало известно время выхода работы «Северного потока» на заявленные мощности

Прокачка газа по газопроводу «Северный поток» до заявленных мощностей в 40% от максимальной пропускной способности займет несколько часов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream AG.

«Несколько часов потребуется для достижения заявленных объемов поставок. Сейчас мы находимся в процессе возобновления транзита газа», — сообщили в компании.

Поставки газа через «Северный поток» возобновились утром 21 июля после завершения технического обслуживания газопровода. В настоящий момент мощность прокачки составляет около 30% от максимума.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал поставки по «Северному потоку» залогом энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе.