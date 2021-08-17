«Неокультурная хирургия». Спектакль по мотивам бойни в школе Казани раскритиковали в Совфеде

В Центральном академическом театре Российской Армии поставили спектакль по мотивам массового расстрела в казанской школе. Он называется «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)». Эта идея не понравилась сенатору Алексею Пушкову. Он опубликовал пост в Telegram, в котором назвал спектакль низкопробным и скандальным.

«Что-то глубоко не так с нашим театральным искусством. <…> Теперь копаются в психопатологиях убийц детей, пытаясь подтащить их под философские дилеммы Достоевского. <…> Прежние критерии подверглись беспощадной неокультурной хирургии: отныне главное — похайповее и поскандальнее. На искусство „неотворцы“ не способны. Только на низкопробный плагиат и скандал», — написал парламентарий.

Пушков отметил, что современные театральные режиссеры паразитируют на классике, не в силах создать что-то свое, извращают ее и опускают до собственного уровня.

Заместитель директора по развитию театра Милена Авимская заявила, что молодой режиссер Александр Плотников в этой работе хотел соотнести мысли и действия казанского стрелка Галявиева с мыслями Раскольникова из «Преступления и наказания». По ее словам, он нашел параллели в их отношении к матери и к людям в целом.

В мае этого года 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую школу, в которой учился сам, и открыл огонь по людям из ружья. Во время бойни погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека получили ранения.