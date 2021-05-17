Подростки увидели кумира в казанском стрелке. Это тревожный знак о травле
Пока страна скорбит по убитым в школьной стрельбе в Казани, часть подростков возносят Ильназа Галявиева на пьедестал. В соцсетях стали появляться ролики, в которых дети ассоциируют себя со стрелком, романтизируют и идеализируют его. Взрослым же в этой ситуации стоит не ругать ребенка, а разговаривать с ним.
Новый тренд наметился в TikTok. Подростки начали записывать видео с кадрами стрелка, напавшего на казанскую гимназию № 175, Ильназа Галявиева. В первой части обычно подростки снимают себя, коротко рассказывая о травле в школе или отношениях с родителями, а во второй — показывают фотографии или отрезки видеозаписей с Галявиевым. В видео попадают и фото в балаклаве, которое стрелок опубликовал накануне нападения, и кадры из зала суда.
В некоторых роликах изображения Галявиева обрамлены сердечками или им предшествуют слова о «парне», с которым автор якобы состоит в отношениях. В основном подобные публикации делают девочки. Быстрое распространение такого контента обеспокоило как родителей, так и психологов.
Специалисты уверены, что широкое освещение ситуации с казанским стрелком могло спровоцировать у детей подобную реакцию по двум причинам. Это реально существующий буллинг или недостаток внимания, который дети компенсируют с помощью «хайпа» на трагедии.
Колокольный набат о проблеме
Семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила «360», что зачастую школьной травле подвергаются не только те дети, которые отличаются от других внешне или имеют особенности развития, но и те, у кого сложные отношения в семье. Например, если родители всегда недовольны ребенком, не принимают его и постоянно критикуют, растет неуверенность в себе. В коллективе такие вещи часто чувствуются, так что сверстники начинают пользоваться слабостью и выводить на эмоции.
«Над ним подтрунивают, подшучивают, он дает яркую эмоциональную реакцию, которую дети и ожидают увидеть. Дети объединяются, у них есть общее дело — доводить ребенка, выводить его на эмоции, чтобы смотреть, какие они значимые и как они могут управлять другим человеком и его эмоциями», — сказала Наумова.
Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова согласна с тем, что подобные проявления являются даже не звоночком, а колокольным набатом. Проблема школьной травли нуждается в срочном решении.
Это сигнализирует о большой проблеме буллинга, когда дети действительно ни от кого не получают помощи: ни от учителей, которые либо закрывают на это глаза, либо даже поддерживают, ни от родителей. Сейчас колокола звонят о том, что в школе большие проблемы с психологическим климатом среди учащихся
При этом «сердечки» и прочие атрибуты романтизации, по мнению Портновой, могут быть лишь попыткой обратить на себя внимание. Да и на проблему буллинга тоже.
«Те, кому действительно очень плохо в школе, вполне возможно фантазировали на тему мести. Из-за случая этого парня они, видимо, увидели близкую себе тему», — предположила Портнова.
Мечты о силе
В такой ситуации ребенок чувствует себя одиноким и незащищенным, уверена Наумова. Злость копится, а пример казанского стрелка и других преступников видится подросткам выходом из ситуации, способом отомстить обидчикам и доказать их неправоту.
Они хотят быть сильными и значимыми. Так себя ассоциируют психологически слабые ребята, которые не уверены в себе. Они думают, что будет большой шум, про них узнают по телевизору. „Я стану известным — и тогда мама поймет, что надо было по-другому обращаться. И папа поймет, и все, кто меня обижал, поймут, что я сильный и смелый“
Чтобы трагедии не происходили, родители должны пересмотреть подход к воспитанию своих детей, считают психологи. Если у человека нет психического заболевания, как это, предположительно, было с казанским стрелком, помочь можно. Рядом в трудный момент должен оказаться взрослый, который не будет отмахиваться и обесценивать переживания и мысли ребенка, а сможет поговорить, задать нужные вопросы и помочь ребенку на них ответить.
«Чем больше у ребенка уверенности в том, что родители его не оставят в беде, тем больше он защищен. Он понимает, что он всегда найдет пути решения, потому что он не один. Он всегда может прийти и довериться родителям, а они смогут среагировать», — заключила Наумова.
Ответственность родителя
Если же сил справиться с подобным родитель в себе не чувствует, психологи рекомендуют обращаться к специалисту. Для начала могут подойти школьный психолог, классный руководитель или администрация учебного заведения. Наумова добавила, что, если школьная травля доходит до рукоприкладства, можно даже обратиться в травмпункт и зафиксировать травмы. После визита правоохранителей пыл обидчиков наверняка поутихнет.
Главное — дать поддержку ребенку, сказать: „Я за тебя заступлюсь, я это дело так просто не оставлю, я за тобой пойду, я тебе помогу“. Нужно ребенку предлагать свою помощь. Если рядом есть родители, которые хотят помочь ребенку, они объяснят ему, что есть способы бороться, не убивая других
Врач также посоветовала делиться с ребенком собственными подобными историями. Тогда дети поймут, что такое случается и дело не в нем.
Анна Портнова добавила, что главное в такой ситуации — не пускать все на самотек и не надеяться на то, что ребенок справится со своими трудностями в школе самостоятельно. Обычно помощь и вмешательство взрослых просто необходимы.