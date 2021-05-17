Подростки увидели кумира в казанском стрелке. Это тревожный знак о травле

Пока страна скорбит по убитым в школьной стрельбе в Казани, часть подростков возносят Ильназа Галявиева на пьедестал. В соцсетях стали появляться ролики, в которых дети ассоциируют себя со стрелком, романтизируют и идеализируют его. Взрослым же в этой ситуации стоит не ругать ребенка, а разговаривать с ним.

Новый тренд наметился в TikTok. Подростки начали записывать видео с кадрами стрелка, напавшего на казанскую гимназию № 175, Ильназа Галявиева. В первой части обычно подростки снимают себя, коротко рассказывая о травле в школе или отношениях с родителями, а во второй — показывают фотографии или отрезки видеозаписей с Галявиевым. В видео попадают и фото в балаклаве, которое стрелок опубликовал накануне нападения, и кадры из зала суда.

В некоторых роликах изображения Галявиева обрамлены сердечками или им предшествуют слова о «парне», с которым автор якобы состоит в отношениях. В основном подобные публикации делают девочки. Быстрое распространение такого контента обеспокоило как родителей, так и психологов.

Специалисты уверены, что широкое освещение ситуации с казанским стрелком могло спровоцировать у детей подобную реакцию по двум причинам. Это реально существующий буллинг или недостаток внимания, который дети компенсируют с помощью «хайпа» на трагедии.

Колокольный набат о проблеме

Семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила «360», что зачастую школьной травле подвергаются не только те дети, которые отличаются от других внешне или имеют особенности развития, но и те, у кого сложные отношения в семье. Например, если родители всегда недовольны ребенком, не принимают его и постоянно критикуют, растет неуверенность в себе. В коллективе такие вещи часто чувствуются, так что сверстники начинают пользоваться слабостью и выводить на эмоции.

«Над ним подтрунивают, подшучивают, он дает яркую эмоциональную реакцию, которую дети и ожидают увидеть. Дети объединяются, у них есть общее дело — доводить ребенка, выводить его на эмоции, чтобы смотреть, какие они значимые и как они могут управлять другим человеком и его эмоциями», — сказала Наумова.

Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова согласна с тем, что подобные проявления являются даже не звоночком, а колокольным набатом. Проблема школьной травли нуждается в срочном решении.

Это сигнализирует о большой проблеме буллинга, когда дети действительно ни от кого не получают помощи: ни от учителей, которые либо закрывают на это глаза, либо даже поддерживают, ни от родителей. Сейчас колокола звонят о том, что в школе большие проблемы с психологическим климатом среди учащихся Анна Портнова.

При этом «сердечки» и прочие атрибуты романтизации, по мнению Портновой, могут быть лишь попыткой обратить на себя внимание. Да и на проблему буллинга тоже.

«Те, кому действительно очень плохо в школе, вполне возможно фантазировали на тему мести. Из-за случая этого парня они, видимо, увидели близкую себе тему», — предположила Портнова.

Мечты о силе

В такой ситуации ребенок чувствует себя одиноким и незащищенным, уверена Наумова. Злость копится, а пример казанского стрелка и других преступников видится подросткам выходом из ситуации, способом отомстить обидчикам и доказать их неправоту.

Они хотят быть сильными и значимыми. Так себя ассоциируют психологически слабые ребята, которые не уверены в себе. Они думают, что будет большой шум, про них узнают по телевизору. „Я стану известным — и тогда мама поймет, что надо было по-другому обращаться. И папа поймет, и все, кто меня обижал, поймут, что я сильный и смелый“ Наталья Наумова.

Чтобы трагедии не происходили, родители должны пересмотреть подход к воспитанию своих детей, считают психологи. Если у человека нет психического заболевания, как это, предположительно, было с казанским стрелком, помочь можно. Рядом в трудный момент должен оказаться взрослый, который не будет отмахиваться и обесценивать переживания и мысли ребенка, а сможет поговорить, задать нужные вопросы и помочь ребенку на них ответить.

«Чем больше у ребенка уверенности в том, что родители его не оставят в беде, тем больше он защищен. Он понимает, что он всегда найдет пути решения, потому что он не один. Он всегда может прийти и довериться родителям, а они смогут среагировать», — заключила Наумова.

Ответственность родителя

Если же сил справиться с подобным родитель в себе не чувствует, психологи рекомендуют обращаться к специалисту. Для начала могут подойти школьный психолог, классный руководитель или администрация учебного заведения. Наумова добавила, что, если школьная травля доходит до рукоприкладства, можно даже обратиться в травмпункт и зафиксировать травмы. После визита правоохранителей пыл обидчиков наверняка поутихнет.

Главное — дать поддержку ребенку, сказать: „Я за тебя заступлюсь, я это дело так просто не оставлю, я за тобой пойду, я тебе помогу“. Нужно ребенку предлагать свою помощь. Если рядом есть родители, которые хотят помочь ребенку, они объяснят ему, что есть способы бороться, не убивая других Наталья Наумова.

Врач также посоветовала делиться с ребенком собственными подобными историями. Тогда дети поймут, что такое случается и дело не в нем.

Анна Портнова добавила, что главное в такой ситуации — не пускать все на самотек и не надеяться на то, что ребенок справится со своими трудностями в школе самостоятельно. Обычно помощь и вмешательство взрослых просто необходимы.