Закончить пандемию одним махом. Можно ли создать штамм, который спасет человечество

Вирусолог Петр Чумаков не исключил, что штамм «омикрон» могли создать искусственно. К его заявлению отнеслись со скепсисом, однако ученые могут вывести мутации вирусов в лабораторных условиях. Чаще всего эти опыты проводятся для создания вакцин и препаратов от смертельных заболеваний.

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что штамм «омикрон» коронавируса был создан искусственно и включил в себя набор мутаций, которые были в других вариантах. По его мнению, это дело рук англичан, которые решили закончить пандемию.

Однако не все согласились с этим заявлением. Профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал слова Чумакова фейком и напомнил, что никто не может создавать штаммы коронавируса, и ни у кого нет такого желания.

По словам Альтштейна, заявления Чумакова вызвали у него удивление.

Вмешательство в вирусы

Мутации в вирусе появляются при передаче от человека к человеку, и от животного к животному. При этом вирус все время изменяется, в нем появляются разные варианты, и более удачные фиксируются и распространяются дальше.

Но человек тоже может вмешаться в жизнь вируса и создать мутацию. Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев объяснил «360», что при с помощью генной инженерии действительно можно вывести новый штамм, но предсказать эффект его мутаций невозможно. В некоторых случаях мутации могут даже убить вирус.

Большинство изменений, которые мы внесем в вирус, приведут к тому, что он будет неживой и не сможет размножаться. Это легко сделать, а вот направленно изменить свойства вируса мы не умеем Максим Скулачев

Эксперименты по созданию изменений в вирусах ведутся с 1980-х годов, но они получались менее патогенными. Однако даже несмотря на большие наработки в создании мутаций, специалисты исключили искусственное происхождение «омикрона». Молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов напомнил «360», что новый вариант содержит более 50 разных изменений в геноме, и значительная их часть находится в рецепторно-связывающем домене.

«Если бы я хотел ослабить вирус, то не сделал бы ни одной мутации в этом домене», — заключил специалист.

Изменение вирусов на страже здоровья

Специалисты ставят опыты над вирусами с благой целью — помочь в разработке лекарств и вакцин. Максим Скулачев напомнил, что вакцина «Спутник V» как раз представляет собой продукт генной инженерии вирусов.

«Мы взяли аденовирус, убрали из него все лишнее и вредное, вставили туда маленький кусочек коронавируса и получилась вакцина. Так же можно сделать вакцину от гриппа, вируса Эбола и других заболеваний», — рассказал Скулачев.

Область модификации вирусов довольно широкая и включает в себя даже изменение вирусов растений. В результате заражения на плантациях или в инкубаторах будут синтезироваться вещества для лекарственных препаратов.

Выведенные в лабораториях мутации даже способны справляться с мутациями, которые обрекают человека на болезнь. Скулачев отметил, что при помощи генно-инженерного вируса можно исправить изменение в организме пациента.

Исследователи также долгое время работали над созданием онколитических вирусов, которые должны уничтожить раковые клетки, написала «Российская газета». Некоторые из них эффективно справлялись с меланомой, но не излечивали человека от метастатических видов рака. Для борьбы с другими злокачественными опухолями ученые стали исследовать модификации аденовируса.