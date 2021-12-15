Создание англичанами штамма «омикрон» сочли фейком в центре Гамалеи

Российский вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн опроверг соображения, что «омикрон»-штамм мог быть создан искусственно. Об этом он заявил корреспонденту «360».

«Сойдемся на том, что это очередной фейк. Никто не может создавать эти штаммы, никому это не надо», — полагает Альтштейн.

По его словам, он очень удивлен тому, что вирусолог Павел Чумаков, являющийся его хорошим знакомым, вообще решил такой информационный повод озвучить.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Павел Чумаков заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса был создан искусственно и вобрал в себя набор мутаций, ранее фиксировавшихся в других штаммах. То есть, в нем оказались собраны все ранее известные мутации.

По его словам, суперослабленный штамм был создан англичанами с аналитическими целями. Вирусолог отметил, что «завернуть» с его помощью пандемию могли по каким-то политическим соображениям.