Вирусолог обвинил англичан в создании «омикрона»

Вирусолог Петр Чумаков не исключил, что «омикрон»-штамм коронавируса был создан искусственно и вобрал в себя набор мутаций, ранее фиксировавшихся в других штаммах. Как написал РБК, англичане специально создали его «супер ослабленным».

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН в интервью «Радио России» поделился своей версией о возникновении «омикрон»-штамма. По его мнению, англичане решили прекратить пандемию, потому что настало время что-то менять.

Чумаков уверен, что новый штамм — это не просто мутация — в нем оказались собраны все ранее известные мутации.

«Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса», — сказал вирусолог.

Как предположил Чумаков, супер ослабленный штамм был создан с аналитическими целями. Вирусолог отметил, что завернуть пандемию могли по каким-то политическим соображениям.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в начале месяца отметила, что точной информации о том, что местом происхождением «омикрона» является ЮАР, где зафиксировали первые случаи заражения этим штаммом коронавируса, нет. Эксперт добавила, что мир может так и не узнать, где возник этот штамм.