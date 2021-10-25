Взрыв газа в Набережных Челнах. Как людей спасали из-под завалов

Взрыв газа прогремел в одной из жилых пятиэтажек в Набережных Челнах. Спасателям удалось достать из-под завалов четырех человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Всех остальных жильцов дома эвакуировали, а правоохранители приступили к расследованию уголовного дела.

Жители Набережных Челнов услышали грохот от взрыва вечером 25 октября. Очевидец случившегося Анастасия рассказала «360», что в тот момент ехала в маршрутке.

«[Взрыв] очень сильно ударил по ушам, я не знаю как это описать, мне было очень страшно, потому что сначала подумала, что это машины или что-то такое, потому что очень близко было и кругом пыль стояла», — поделилась девушка.

К дому на улице Татарстан отправили подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели предварительно установили, что взрыв произошел на четвертом этаже. Разрушенными оказались шесть квартир, в которых проживали 14 человек.

«Взрыв газовоздушной смеси предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения на месте. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами», — сообщила пресс-служба МЧС России.

Всего из здания эвакуировали 32 человека, четырех пострадавших передали медикам. На месте спасатели подвели пожарную лестницу к разрушенным перекрытиям.

После взрыва в готовность привели аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Татарстану и Приволжского поисково-спасательного отряда ведомства. Также к работе привлекли кинологов. Спасением людей занялись более 90 человек и 35 единиц техники.

Сначала в местном Минздраве рассказали, что из-под завалов удалось достать одного пострадавшего. Он получил тяжелые травмы. Затем в министерстве уточнили, что спасатели нашли двоих человек. В результате взрыва пострадал ребенок 2010 года рождения, а вторым пострадавшим стал его 17-летний брат.

Мальчика отвезли в больницу, а подростка передали для осмотра врачам скорой помощи. Как написал Telegram-канал Mash, предварительно, 11-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и повреждение тазобедренного сустава, а у его брата диагностировали ушибы. Позже спасатели сообщили о спасении мужчины 1951 года рождения. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Из-под завалов спасены три человека, в том числе два ребенка. Под завалами предварительно находится один человек. Проводится спасательная операция», — заявили в МЧС.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Спустя некоторое время Минздрав республики сообщил, что из частично разрушенного дома достали девушку 1999 года рождения. Пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии. Служебные собаки больше людей под завалами не нашли.

Начало расследования

По факту взрыва следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Председатель СК России поручил представить доклад о произошедшем руководителю регионального управления ведомства. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Согласно данным «Татарстана 24», газ взорвался в квартире мужчины, которого спасли из-под завалов. Источник телеканала заявил, что пенсионер страдает алкоголизмом и находился на учете в наркологическом диспансере.

Квартиру, где произошел взрыв, отключили от газа еще в 2010 году. В марте этого года проверяющие нашли заглушку во время осмотра газового оборудования.

«Предположительно, в квартире 162 произошел хлопок. Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту», — рассказали ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Казань».

На базе ГУ МЧС России по республике открыли телефон горячей линии (843) 288-45-63. В городе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера. Также власти решили установить местный уровень реагирования.

Пункт временного размещения на 400 человек развернут в одной из гостиниц города. Группировку спасателей увеличили до 155 человек. В работе они используют 49 единиц техники.

На место взрыва вылетел глава Минздрава республики Марат Садыков. Сейчас территория вокруг пятиэтажки огорожена. За общественным порядком смотрят правоохранители, которые обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. Как отметили в управлении МВД по Татарстану, в случае необходимости все документы пострадавших восстановят в кратчайшие сроки.