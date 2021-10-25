Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах очень сильно ударил по ушам. Поднялся столб пыли, а обломки здания засыпали окрестности. Об этом «360» рассказала очевидица ЧП Анастасия — в момент происшествия она ехала неподалеку в маршрутке.

«[Взрыв] очень сильно ударил по ушам, я не знаю как это описать, мне было очень страшно, потому что сначала подумала, что это машины или что-то такое, потому что очень близко было и кругом пыль стояла», — поделилась девушка.

По данным МЧС, во второй половине дня 25 октября в квартире на четвертом этаже в жилом доме в Набережных Челнах взорвался газ. Спасатели вывели из здания 32 человека. Четырех человек спасли и передали медикам. Один из них находится в машине скорой помощи в тяжелом состоянии.

В Минздраве рассказали, что один из спасенных — ребенок 2010 года рождения. На месте происшествия сейчас работают 90 сотрудников экстренных служб и 35 единиц техники. Под завалами могут находиться люди.