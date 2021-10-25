Девушку спасли из-под завалов после взрыва в доме в Набережных Челнах

Девушку 1999 года рождения спасли из-под завалов после взрыва в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Она находится в стабильно тяжелом состоянии.

О спасении третьей пострадавшей сообщили в Минздраве Татарстана. Ранее было известно о спасении мальчика 2010 года рождения и его 17-летнего брата. Оба ребенка были доставлены в больницу.

В ведомстве уточнили, что с места ЧП был госпитализирован и мужчина 1951 года рождения.

По данным «Татарстана 24», из-под завалов был извлечен 70-летний местный житель, в квартире которого, по предварительной информации, и произошел взрыв. По словам источника телеканала, мужчина страдает алкоголизмом.

На место взрыва вылетел глава Минздрава республики Марат Садыков. Сейчас территория дома огорожена, там продолжают работать экстренные службы.