Сотрудничеству с Западом конец. Теперь Россия будет налаживать связи с другими странами

МИД России заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом. Возвращения к прежним отношениям до начала специальной операции на Украине не будет. Вместо дружбы Россия будет придерживаться уравновешенного подхода и наращивать связи с другими странами.

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что эпоха сотрудничества с Западом завершена. Пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к прежней ситуации не будет.

По его мнению, независимо от исхода специальной операции эпоха конструктивного, но не безоблачного сотрудничества с Западом завершена. Об этом дипломат написал в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

Дробинин уверен, что российским властям представилась возможность окончательно избавиться от иллюзий и выйти «за рамки парадигмы дружественного поглощения». Россия вступила в фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных стран во главе с США.

Конец эпохи

При выстраивании отношений с другими странами нужно глубоко анализировать их деятельность и смотреть, кто из них опирается на желание сотрудничать. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков объяснил «360», что в двусторонних отношениях любых стран были более и менее благоприятные периоды. У России же есть сейчас большой круг стран, с которыми сложились традиционно дружеские отношения.

«Эта дружба народов переломила негатив, который складывался на уровне политики российской власти во времена Ельцина и Горбачева. Тогда мы продавали всех традиционных друзей и союзников. Вопрос о выборе друзей, партнеров и союзников всегда очень важен», — рассказал Новиков.

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По его мнению, США много раз демонстрировали, что руководствуются исключительно меркантильными интересами и интересами, связанными с возможностью установить доминирование в мире. Новиков отметил, что все игры, которые велись с Западом во времена Горбачева и Ельцина, были нацелены на то, чтобы это доминирование обеспечить.

«Когда Россию включили в G8, мы не раз говорили, что США видят Россию в роли „большой шестерки“ при „Большой семерке“. К сожалению, это оказалось именно так. Стоило однажды российскому президенту Владимиру Путину на форуме в Мюнхене заявить, что у нас есть национальные интересы, так страны восприняли это как некую угрозу», — отметил Новиков.

Сейчас отношения с США и Евросоюзом достигли низкой точки. Но это не означает, что Россия должна быть инициатором разрыва всех контактов, связей и любого диалога. Новиков подчеркнул, что это бесперспективная и невозможная позиция в условиях современного глобального мира.

«Между взаимодействием и дружбой есть очень большая разница. Хорошо, что мы избавляемся от иллюзий 1990-х. Но если мы собираемся строить эффективную политику, то нужно понимать, что она должна быть сопряжена с очень спокойным, уравновешенным подходом», — рассказал Новиков.

Новые связи

По словам Новикова, Запад будет мешать любому укреплению сотрудничества России с другими странами по нескольким причинам. Во-первых, ряд традиционных друзей и союзников, таких как Куба, Никарагуа, Венесуэла, находятся сами под давлением США. Одна из задач Штатов — борьба с Россией и этими странами. США также будут мешать любым другим контактам России с Ираном и Северной Кореей.

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Во-вторых, США испортили отношения одновременно с Россией и Китаем. Поэтому политическая элита будет делать все, чтобы не допустить сближения двух стран.

Новиков напомнил, что благодаря СССР разрушились колониальные империи, а это значит, что мировая политика больше не вершится в европейских столицах.

«Мы слышим возгласы, что Россия испортила отношения со всем миром, но это не так. Если считать, что весь мир — это Европа и США, то это рецидив колониального мышления. Страны, которые когда-то были поделены на сферы влияния, сами являются субъектами мировой политики», — отметил Новиков.

Депутат напомнил, что в Азии, Африке и Латинской Америке проживает больше всего населения планеты. И именно лидеры этих стран желают вступить в БРИКС, в котором они видят противовес гегемонии США.