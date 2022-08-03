МИД РФ сообщил об окончании эпохи сотрудничества с Западом

Эпоха сотрудничества с западными странами завершена. Сейчас пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с США и Европой не будет. Такое заявление сделал директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

«Независимо от продолжительности и исхода СВО уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — написал дипломат в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России». Ее процитировало РИА «Новости».

По его мнению, сейчас России представилась возможность попрощаться с иллюзиями и выйти «за рамки парадигмы „дружественного поглощения“, из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года».

«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркнул Дробинин.

По его словам, Россия находится в острой фазе противоборства с «агрессивным альянсом недружественных государств», во главе которого стоят США. Дипломат заявил, что цель противника — нанести России стратегическое поражение и устранить ее как геополитического конкурента.