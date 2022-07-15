Белоруссия повернулась к Азии. Сильные страны объединяются против коллективного Запада

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. И уже в сентябре ее могут принять в организацию. Все больше сильных и суверенных стран стараются вступить в объединения, где Россия играет не последнюю роль. По мнению политологов, таким образом в мире формируется альтернатива коллективному Западу.

Белоруссия направила заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена. По словам генерального секретаря ШОС Чжан Мина, власти страны решили, что принципы и ценности объединения соответствуют взглядам Белоруссии. Участниками ШОС являются Россия, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Индия, Китай и Пакистан.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС и ее обращение направили странам-членам. На саммите в Самарканде в сентябре может начаться процедура принятия.

В конце июня стало известно, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. Их заявки рассмотрят на саммите в ЮАР в 2023 году. Страны — члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) сотрудничают для того, чтобы создать международную резервную валюту и альтернативные механизмы расчета.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Объединение может расшириться за счет Египта, Саудовской Аравии и Турции. По словам президента международного форума БРИКС Пурнимы Ананд, страны показали интерес к участию в организации, а расширение пойдет на пользу и усилит влияние БРИКС в мире.

Выгодное сотрудничество

Политолог Никита Донцов объяснил «360», что Белоруссия направила заявку на вступление в ШОС не просто так. Страна таким образом хочет показать свою солидарность с Россией в переориентации во внешней политике и внешней торговле на азиатский регион. Сейчас для Белоруссии самый перспективный вариант — это сближение с Россией и выстраивание отношений с партнерами России.

«Белоруссия дружит с теми же странами, что и мы. И Китай, и Юго-Восточная Азия для белорусов сейчас очень перспективный регион. Свои товары и продукты им нужно будет переориентировать туда», — отметил Донцов.

По словам политолога, российского журналиста-международника Федора Лукьянова, ШОС считается самой представительной и внушительной организацией в Евразии. Членство в ней добавит Белоруссии престиж, и никто из членов объединения не будет возражать.

Альтернативный центр силы

Все больше стран стараются примкнуть к России и таким образом поддерживают ее. По словам Донцова, желание разных стран вступать в ШОС и БРИКС говорит и о том, что формируется альтернативный центр силы, куда войдут независимые и сильные государства.

БРИКС очень ярко это показывает. Туда подключаются крупнейшие экономики мира, а также Саудовская Аравия, которая поставляет свою нефть членам организации Никита Донцов.

Политолог объяснил, что Саудовская Аравия рассчитывает на то, чтобы сохранить свою независимость и вести торговлю с покупателями напрямую, без посредника в виде США.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

В итоге в мире формируется биполярная система. По словам Донцова, с одной стороны есть объединение сильных и суверенных государств в форматах ШОС и БРИКС, а с другой — коллективный Запад в виде блоков ЕС и НАТО.

Схожего мнения придерживается политолог Федор Лукьянов. Он отметил, что глобальные структуры, которые претендовали на то, чтобы определять правила поведения для всего мира, явно перестают быть эффективными. Вместо них возникают другие, основанные на иных принципах.

«Россия будет принимать важную роль в деятельности организаций, но это будет поведение разного калибра. Во-первых, ШОС формализована и является региональной организацией. Во-вторых, БРИКС претендует на то, чтобы охватить мир, но он гораздо менее формализован. Там нет секретариата и нет формального членства», — рассказал Лукьянов.

По словам специалиста, в ШОС начались противоречия после вступления туда Индии и Пакистана. Споры также обострились между Индией и Китаем. Но если их удастся преодолеть, то ускорится процесс незападного объединения.