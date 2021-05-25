Житель Кемерова расправился со своей девушкой и попытался все скрыть. Найти убийцу помогли соседские трубы

Кемерово потрясло жестокое убийство 21-летней Ксении. В преступлении признался ее 25-летний приятель. На допросе Дмитрий рассказал, что пошел на убийство из ревности. Но знакомые погибшей в это не верят.

Заявление об исчезновении Ксении поступило в полицию 19 мая. Но правда вскрылась после того, как соседи начали жаловаться на неприятный запах из канализации в подъезде. При прочистке труб слесари нашли человеческие волосы и куски кожи. О страшной находке сообщили правоохранителям, рассказал один из соседей. Следователи вернулись в съемную квартиру и задержали Дмитрия.

До этого молодой человек уверял, что не знает, куда пропала его подруга. В их общую съемную квартиру приходила мать Ксении. Как стало известно «360», он утешал женщину и поил успокоительным.

Признание в убийстве

На допросе у следователей Дмитрий признался в убийстве. Он рассказал, что причиной преступления стали старые обиды.

«Накопленные обиды как-то разом выплеснулись. Я вообще ничего не помнил в тот момент, откуда эти мысли вдруг появились. Я не помню, что я говорил», — рассказал мужчина.

По его словам, во время ссоры девушка толкнула его. После этого он вышел из себя.

Все максимально сильно взорвалось внутри. <…> Я потянулся за гантелей, взял ее в левую руку, <…> замахнулся и ударил ее. Не помню, успела ли она что-то сказать Дмитрий.

По словам Дмитрия, после убийства он расчленил труп Ксении. Части тела положил в пакеты и вынес в мусорный бак. Часть останков спустил в унитаз. Чтобы скрыть следы убийства, Дмитрий вымыл пол в квартире с помощью химического средства. При обыске следователи обнаружили орудие преступления и одежду, в которой мужчина убил свою подругу.

Кемеровчанину предъявили обвинение по статье «Убийство». Он заключен под стражу на два месяца и продолжает сотрудничество со следствием.

Так как на допросе Дмитрий заявил о провалах в памяти, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Близкие Ксении уверены, что он расправился с девушкой, находясь в здравом уме.

Неясный мотив

Хотя сам обвиняемый рассказал следователям, что расправился с подругой из ревности. Источник «360», знакомый с ситуацией, сообщил, что они не были в отношениях. И Дмитрий, как оказалось, был должен погибшей деньги.

По словам источника, они вместе снимали квартиру, потому что так обоим было выгоднее. Из-за долга перед Ксенией мужчина должен был съехать в другое жилье в сентябре.

По данным «Интерфакса», Ксения работала старшим методистом в департаменте информационной политики администрации правительства Кемеровской области. Ее коллеги выразили соболезнования близким погибшей и пообещали, что ее семье будет оказана материальная поддержка.