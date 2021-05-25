Источник: подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Кемерова был должен ей денег

Основной версией убийства 21-летней жительницы Кемерова считают ревность. Об этом заявил и сам подозреваемый в расправе над девушкой. Но источник «360», знакомый с ситуацией, рассказал, что они не были парой, а просто жили вместе. Кроме того, молодой человек должен был погибшей деньги.

По словам источника, погибшая девушка и подозреваемый просто снимали вместе квартиру и жили как соседи. Так было дешевле платить за аренду. Более того, молодой человек был должен денег погибшей и они договорились, что в сентябре он съедет.

Источник также уточнил, что девушка пропала 19 мая, через неделю после дня рождения. Тревогу забили ее родные, причем предполагаемый убийца даже разговаривал с ними и предлагал пить успокоительное.

По версии подозреваемого, они поссорились на почве ревности. Он разозлился и ударил девушку гантелей по голове. Затем он расчленил ее тело и вынес в мусорный бак.

Против него завели уголовное дело и заключили под стражу. Мужчине назначили несколько экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая.