Житель Кемерова убил и расчленил девушку из ревности

Кемеровчанина обвинили в убийстве своей знакомой. На допросе он признался, что в приступе ревности ударил девушку гантелей по голове, а потом расчленил тело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Погибшая 21-летняя девушка пропала 19 мая. Во время поисков правоохранители выяснили, что против нее совершили преступление, и вышли на след 25-летнего мужчины. Поначалу он утверждал, что ничего не знает, но потом дал признательные показания. Мужчина рассказал, что убил свою знакомую во время ссоры на почве ревности.

«Разозлившись, он ударил потерпевшую гантелей по голове, затем, удостоверившись, что она не подает признаков жизни, решил вынести тело из квартиры. Расчлененное тело потерпевшей в пакетах он вынес в мусорный бак. В жилище с применением химического средства замыл все следы преступления», — говорится в сообщении ведомства.

В СК рассказали, что нашли предполагаемое орудие преступления и одежду, в которой мужчина мог совершить убийство. Обвиняемый решил сотрудничать со следствием. Против него завели уголовное дело и заключили под стражу. Мужчине назначили несколько экспертиз, среди которых есть психолого-психиатрическая.