Три совета россиянам, чтобы сохранить деньги. Они помогут сберечь и сэкономить

Сейчас россияне озабочены тем, как сохранить деньги. Экономисты советуют присмотреться к депозитам в банках. Кроме того, стоит следить за тратами при помощи приложений на смартфонах и не пытаться рисковать на бирже. Таким образом удастся избежать покупок, которые навязаны паническими настроениями.

Российские банки начали корректировать ставки по сберегательным продуктам в рублях в сторону повышения. К примеру, Сбербанк поднял ее до 21%, в долларах — до 6%, в зависимости от суммы вклада. ВТБ увеличил максимальную ставку в рублях до 18%. При этом самый высокий процент по депозитам у Совкомбанка: там можно разместить средства на три месяца под 23%.

Три способа сохранить свои деньги

1. Положить деньги на депозит

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «360», что для обычного человека самый простой и честный способ распорядиться деньгами — положить их под повышенный процент в банке. Это самый легкий вариант, однако нужно учесть, что закрытие счета с низким процентом приведет к некоторым финансовым потерям.

«Тем, кто посмелее и у кого есть валютный счет, можно посоветовать сделать более смелый шаг и продать доллары, конвертировать их в рубли и оставить в банке под процент. Таким образом будет достаточно серьезный выигрыш, приблизительно 30% по счету», — объяснил он.

Не менее выгодными, по словам Беляева, могут быть возможности размещения этого рублевого депозита под проценты. Финансовый аналитик уверен, что такой шаг подходит тем, кто более активен на рынке.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с «360» отметил, что одним из надежных способов сохранить деньги является банковский депозит.

«Для этого, конечно, самый простой способ — найти выгодный вклад в банке в виде депозита. Денежные средства в данном случае гарантируются государством страховой системой АСВ. Напомню, что вклады до 1-1,4 миллиона, включая процент, будут возвращены государством в случае банкротства или каких-то проблем с финансовой организацией», — заявил он.

2. Отменить ненужные траты

Михаил Беляев также посоветовал отказаться от тех трат, которые являются необязательными. Бросаться сейчас покупать технику в расчете на то, что она подорожает и удастся сохранить деньги, по его мнению, не стоит. Обновлять ее нужно только тогда, когда действительно есть необходимость.

Сейчас, как отметил Беляев, неблагоприятный момент и для покупки автомобилей: цены на них взлетели и момент уже упущен. Однако если у человека, по словам финансового аналитика, есть необходимые деньги и он намерен купить машину, он может совершить покупку.

«Сейчас это сделать можно, потому что цены стоять на месте не будут, они будут расти. Но покупать что-то впрок из техники или автомобили, на мой взгляд, не совсем разумно», — заявил он.

Также статьями расходов, от которых можно отказаться, могут стать платные подписки, заказы готовой еды, кофе навынос, походы в кафе и рестораны. В итоге за год человек тратит на это довольно крупную сумму. Для контроля расходов можно установить на смартфон одно из приложений для управления бюджетом. Оно поможет определить, что действительно необходимо, а без чего можно обойтись.

3. Не рисковать на рынке ценных бумаг

Новичкам на бирже и людям с небольшим бюджетом лучше не рисковать с ценными бумагами. По словам Александра Сафонова, не стоит соглашаться на какие-то инвестиционные программы, которые предлагает банковский сектор. Эксперт пояснил, что сейчас слишком высока неопределенность прироста капитала за счет торговли на бирже.

Этого же мнения придерживаются многие финансовые аналитики и советуют подождать с вложениями, пусть даже и в падающие акции, как бы привлекательно ни выглядели эти предложения. Не исключено, что цены на все виды активов будут в течение следующей недели многократно меняться.