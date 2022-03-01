«АвтоВАЗ» взвинчивает цены на 15%, но и это не потолок. Бежать за новой машиной?

Цены на машины «АвтоВАЗ» выросли на 16% на фоне санкций и изменений курса рубля. Эксперты уверены, что цены повысятся также на ремонт автомобилей. Но на российском рынке могут появиться китайские модели.

«АвтоВАЗ» с 1 марта повысил цены на автомобили на 16%. Минимальная стоимость Lada Granta теперь составляет 685 тысяч, Niva Legend 777 тысяч рублей. Ценник на другие модели перевалил за миллион — Lada Vesta стоит 1 миллион 33 тысячи рублей, Lada Xray — 1 миллион 10 тысяч рублей. Niva Travel стоит 1 миллион 4 тысячи рублей, а Largus универсал 1 миллион 77 тысяч рублей.

Это второе повышение цен «АвтоВАЗ» за год. Ранее увеличение стоимости не превышало 1-3%. Отечественный производитель выпускает автомобили на двух производствах — в Тольятти и Ижевске. Доля бренда на отечественном рынке более 20%.

При этом крупные иностранные автоконцерны приостановили отгрузку новых автомобилей в Россию. Так поступил Jaguar Land Rover. А Volvo приостановил производство и продажу автомобилей в России. General Motors тоже на время прекратил поставки машин в Россию.

Новые цены

Новые цены на отечественные автомобили оказались оправданы. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр напомнил, что в цене отечественных автомобилей есть сильная валютная составляющая.

Фактически платформа французская — французских запчастей более 60%. Поэтому существует такая история и претензий к «АвтоВАЗ» предъявить сложно. Главное чтобы сегодня он заработал и люди могли покупать автомобили, потому что большинство иностранных автомобилей отказались от поставки не по экономическим причинам, а по политическим Ян Хайцеэр.

При этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не исключил, что покупатели будут брать Lada за новую цену.

«„АвтоВАЗ“ уже переписал свои ценники в отличие от других. Если машины будут покупать, значит они угадали с ценой, если не будут покупать, то не угадали. Я боюсь, что покупать будут, поскольку всем очевидно, что в сложившейся ситуации что-то кажется дорогим сегодня, а через месяц может оказаться не таким дорогим», — рассказал Кадаков.

По его мнению, одними автомобилями дело не ограничится. Он отметил, что повышение цены будет касаться всех расходников, и запчастей, которые используют люди при ремонте машин. Цены повысятся также на замену зимних шин.

Изменения курса рубля, а также санкции в отношение России коснутся и рынка вторичных автомобилей. За последние несколько дней увеличилась стоимость поддержанных машин на 13%, написал Autonews.ru.

Будущее иномарок в России

Цены на иномарки уже поднялись, при этом продажи автомобилей приостановлены. По словам Хайцеэра, в будущем их стоимость увеличится еще сильнее.

«Подорожание также коснется автомобилей, купленных в Trade-in. Сейчас их продажи были приостановлены, чтобы пересмотреть разницу в курсе», — рассказал Хайцеэр.

Но на российском рынке могут выйти китайские автомобили. Однако вряд ли они смогут полностью заменить западные иномарки по доступной цене. Кадаков отметил, что китайские машины стали довольно дорогими, и возможно в будущем цена увеличится.

«Им придется замещать вакуум не по нынешним ценам, а по более высоким. Вакуум — это нехватка, это дефицит, и в условиях дефицита ты будешь продавать дороже», — отметил Кадаков.