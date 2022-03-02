Сбербанк вновь повысил ставки по вкладам

Сбербанк снова повысил ставки по сберегательным продуктам. Максимальная ставка по рублевому вкладу сейчас дошла до 21%, в долларах — до 6%.

«Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу „СберВклад Прайм“ составит 21% на срок от одного до трех месяцев. Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%», — процитировал ТАСС заявление пресс-службы банка.

При сумме от тысячи долларов максимальная ставка по валютному вкладу составит 4%, при размере вклада от 10 тысяч долларов — 5%, от 100 тысяч долларов — 6%.

Днем 1 марта Сбербанк заявил, что сообщения о заморозке вкладов клиентов финансовой организации являются фейками. Представители финансовой организации подчеркнули, что все средства на счетах и вкладах доступны клиентам в полном объеме, без ограничений, по первому требованию. В банке призвали доверять только проверенным и официальным источникам.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее выступил с предложением повысить размер страхового возмещения по вкладам россиян.