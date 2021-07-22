США наконец достигли договоренностей с Германией по «Северному потоку — 2». Соглашение позволяет России достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей. Штаты пошли на это, так как больше были не в состоянии влиять на ситуацию, уверены эксперты.

О решении США и Германии сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По условиям соглашения немецкая сторона должна добиваться продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Действующее соглашение заключили еще в конце декабря 2019 года. Тогда документ заменил собой истекавший 10-летний контракт. Новый же рассчитан на пять лет. Также в схеме появился новый участник. Речь идет об операторе газотранспортной системы (ОГТС) Украины, независимом от «Нафтогаза Украины».

В 2024 году, когда срок действия соглашения подойдет к концу, Берлин должен будет всячески содействовать его продлению как минимум на 10 лет. Так «Газпром» не сможет полностью отказаться от украинского транзита и заменить его российским газопроводом. Также немецкая сторона должна будет добиваться санкций против России, если последняя попытается давить на другие страны энергоресурсами. Также Германии нужно будет совместно с США помогать Украине обеспечивать энергетическую безопасность и диверсификацию поставщиков.

Параллельно Украина и Польша опубликовали собственное заявление. Из него следует, что США отказались от попыток остановить запуск газопровода. При этом немецко-американская договоренность якобы усугубляет кризис вокруг «Северного потока — 2».

Почему США заключили соглашение с Германией?

Это скорее меморандум, чем имеющее реальный вес соглашение, так как договоренность Германии и США не предполагает действий. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог Владимир Брутер.

Это все говорит скорее о взаимопонимании сторон, нежели о конкретных действиях в конкретных случаях Владимир Брутер.

Собеседник «360» объяснил, почему США пошли на этот шаг. Дело в том, что Германия — ключевой союзник американцев. Введение санкций против германской стороны Брутер назвал перебором, который немцы не поймут. На сегодня американцы попросту не могут повлиять на постройку «Северного потока — 2». От Германии при этом Штаты вытребовали ряд условий, которые на данный момент носят вербальный характер, уверен политолог. Однако позже, по его мнению, это может измениться. Что же касается возмущений Украины и Польши, США не обращают на это внимания, уверен Брутер.

Схожее мнение в разговоре с «360» высказал и директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

«У США на кону стоят добрососедские, очень важные отношения с главным партнером по НАТО в Европе. С учетом того, что газопровод уже почти достроен, его пуск — это вопрос это месяца или двух, усиливать санкционное давление не стоит, не стоит из-за этого портить отношения с Германией», — отметил собеседник.

По его словам, заключенное соглашение попросту расставило все по своим местам и дало определенные гарантии Украине.