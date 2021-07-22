Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что сделка между ФРГ и США по «Северному потоку — 2» не подарок российскому президенту Владимиру Путину. Меркель считает соглашение хорошим для Украины.

«Нет», — ответила канцлер ФРГ на вопрос о том, является ли немецко-американское соглашение подарком Путину. По словам Меркель, об этом не идет речи. При этом она заметила, что надо искать компромиссы по этому проекту, хотя уступки в разных странах по-разному оцениваются.

«И я думаю, что совместное заявление [США и ФРГ], если основные задачи будут правильно определены, будет хорошим и для Украины», — заявила Меркель, напомнив, что всегда поддерживала Украину. Канцлера процитировал ТАСС.

Ранее газета Die Welt написала, что Ангела Меркель в конце своего срока сделала подарок Владимиру Путину, найдя компромиссное решение со Штатами по вопросу реализации «Северного потока — 2».

Согласно немецко-американскому соглашению, Германия направит на Украину 200 миллионов долларов для поддержки ее энергетической независимости. Также будет создан специальный фонд в размере одного миллиарда долларов. Средства направят на переход Украины на зеленую энергию. Кроме того, Германия пообещала приложить все усилия, чтобы контракт между РФ и Украиной по транзиту газа продолжился.

США и Германия введут новые санкции, если посчитают, что Россия использует газ в качестве геополитического оружия или инструмента давления на Европу. Новые ограничения последуют и в случае агрессии против Украины.