Россия заявила о готовности обсуждать продление транзита газа через Украину

Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года. Это исключительно вопрос экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что такие переговоры будут вести не президенты двух стран. Также представитель Кремля отметил, что Россия была и остается гарантом энергетической безопасности как в Европе, так и во всем мире. По его словам, никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет, сообщило РИА «Новости».

«Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, и я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе. Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет», — подчеркнул он.

Накануне Путин во время своего телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отметил возможность того, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите газа через украинскую территорию может быть пролонгировано после 2024 года.

Беседа президента РФ и Меркель прошла на фоне заключения соглашения между США и Германией по «Северному потоку — 2». Согласно этому документу, в интересах Украины и Европы транзит должен продолжиться и после 2024 года.

В связи с этим Германия взяла на себя обязательство приложить усилия, чтобы он был продлен на 10 лет.