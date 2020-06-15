«Ты животное»: Тимати жестко ответил на шутку Собчак про изнасилование Костюшкина

Неудачная шутка Ксении Собчак возмутила рэпера Тимати. Музыкант жестко ответил телеведущей, которая высказалась про изнасилование в детстве его коллеги Стаса Костюшкина.

Тимати обратился к Собчак в своем Instagram, не стесняясь в выражениях. В Stories он написал, что долго терпел выходки знаменитости.

«Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно — девочка и т. д. Но потом понял, ты не девочка. <…> Ты животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем», — написал рэпер. Он добавил, что Собчак впору «на детских праздниках Бабу Ягу играть».

На странице Тимати опубликовал клип, где поется о «видосе, где я пилю доску», и мелькают кадры откровенной видеосъемки с участием телеведущей.

Собчак в ответ заявила, что речь идет о всем известном клипе «Потанцуй со мной». Снят он был как пародия на видео с Пэрис Хилтон.

«Не верю, что Тимати до этого опустился. <…> На съемочной площадке было примерно человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак допустила шутку об изнасиловании Стаса Костюшкина в программе «Осторожно. новости!» на YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Музыкант, уточнил сайт Ura.Ru, указал на то, что некоторые темы совсем «не подходят к сатирическому контенту».