Автобус с отказавшими тормозами устроил смертельное ДТП на Урале. Главное

В ЗАТО Лесной в Свердловской области автобус врезался в остановку общественного транспорта. Шесть человек погибли, еще пять пострадали. Возможной причиной случившегося назвали отказ тормозов.

Отказ тормозов

Автобус ПАЗ врезался в остановку общественного транспорта в 07:53 (05:53 по московскому времени) 10 июня, когда ехал по улице Калинина. Об этом сообщили в МВД по региону.

«[Водитель] понял, что у транспортного средства отказали тормоза. Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни», — сказано в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба Свердловской области

В полиции уточнили, что автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов, которые шли на работу.

Погибшие и пострадавшие

ТАСС написал, что автобус вез со смены сотрудников дочерней компании Росатома — предприятия «Электрохимприбор». На остановке находились работники, которые только отправлялись на смену. Шесть человек погибли.

«Среди погибших три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и три мужчины 1963, 1977, 1959 годов рождения», — сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Росздравнадзор сообщил, что всего пострадали 15 человек. Известно, что трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, двое — в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА «Новости» сообщил главный врач территориального Центра медицины катастроф.

Тяжелых пациентов решено транспортировать в Екатеринбург. Первый борт уже приземлился в столице Свердловской области.

За рулем находился 57-летний мужчина. По предварительной информации, он был трезв. Как отметили в МВД, его водительский стаж составляет 28 лет. Серьезных нарушений правил дорожного движения за ним замечено не было.

Расследование

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение Министерству общественной безопасности региона оперативно включиться в работу. Местные власти должны помочь правоохранительным органам на месте ДТП. Минтранс Свердловской области при необходимости тоже должен быть задействован при установлении причин аварии.

СК открыл уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Источник фото: пресс-служба Свердловской области

На месте аварии работают следователи. Они опрашивают пострадавших и очевидцев. В ближайшее время для установлениях всех обстоятельств произошедшего будут проведены экспертизы.

Прокуратура начала проверку. Ведомство выяснит, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр.

После ДТП в Свердловской области проверят весь служебный транспорт. Гендиректор ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“» Сергей Жамилов заявил, что отменил все совещания и направляется в Лесной.