Стали известны подробности госпитализации пострадавших при ДТП в Свердловской области

Пострадавшие в результате ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной Свердловской области будут проходить лечение в региональных больницах. За ними вылетели вертолеты Центра медицины катастроф. Такое распоряжение дал губернатор Евгений Куйвашев.

«Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в городе Лесной. Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолета Центра медицины катастроф», — сказано в сообщении пресс-службы главы регионы. Его процитировало РИА «Новости».

В работу также оперативно включатся Минтранс Свердловской области, региональное министерство общественной безопасности.

ДТП произошло 10 июня в 07:53 (05:53 по московскому времени) в городе Лесной Свердловской области.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

«Автобус марки „ПАЗ“ перевозил рабочих на местное предприятие. Транспортное средство спускалось с уклона. По оперативным данным, у него, возможно, отказала тормозная система, в результате чего автобус протаранил ворота предприятия и совершил наезд на людей, находившихся на остановке», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 15 получили различной степени тяжести травмы.

На месте ЧП работают представители МВД. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.