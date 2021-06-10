Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом на Урале

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после аварии с автобусом в ЗАТО Свердловской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — говорится в сообщении ведомства.

Рано утром в ЗАТО Лесной Свердловской области автобус с рабочими спускался с уклона, водитель не смог справиться с управлением и наехал на людей, которые стояли на остановке КПП местного завода — ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“». В результате ДТП шесть человек погибли, 15 получили травмы.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за отказа тормозов. Региональная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. На месте ДТП работает следственная группа. Туда выехали следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СК.