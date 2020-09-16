Тесак говорил, что не покончит с собой в тюрьме. Об этих постах и письмах напомнили после его смерти

Максима Марцинкевича (Тесака) нашли мертвым в СИЗО-3 Челябинской области. По предварительной версии следствия, он покончил с собой. При этом сам заключенный неоднократно писал, что не станет совершать самоубийство.

Марцинкевич в 2014 году писал, что не собирается сводить счеты с жизнью. Соответствующий пост был опубликован на его странице во «ВКонтакте».

«Жизнь самоубийством кончать я не собираюсь ни в коем случае. Если вдруг на пересылке [способ самоубийства] или [способ самоубийства], значит, мне помогли. Очень сильно», — заявлял Тесак.

Кроме того, общавшийся с Марцинкевичем блогер Сергей Павлович опубликовал на YouTube выпуск, где озвучил фрагмент одного из писем заключенного. Тогда Тесаку оставалось меньше трех месяцев до освобождения.

«До звонка мне осталось 2,5 месяца, так что суицида с моей стороны не может быть ни в коем случае. Это я так, мало ли, не желающие отправляться за решетку сотрудники колонии придумают меня убить», — процитировал Тесака блогер.

Днем 16 сентября тело Марцинкевича нашли в одной из камер челябинского СИЗО. В 2018 году Тесака признали виновным в разбое и хулиганстве и лишили свободы на 10 лет. В камере нашли предсмертную записку. Информацию о смерти мужчины подтвердила пресс-служба ГУФСИН России.