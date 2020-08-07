Смерть девочки в монастыре схиигумена Сергия привлекла внимание следователей. Он назвал проверяющих «нелюдьми»

В Среднеуральском монастыре, который возглавляет опальный и лишенный сана схиигумен Сергий, умерла девочка. У нее был рак мозга. По словам родителей и самого схимонаха, причиной смерти стало именно заболевание. Однако следователи все равно начали проверку.

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском женском монастыре 6 августа, об этом сообщил сам схиигумен Сергий. Он записал видеообращение, которое опубликовал официальный представитель монастыря Всеволод Могучев.

В видеообращении приняли участие и родители ребенка, и врач, наблюдавший девочку в последние месяцы. По словам схиигумена, врачи, в том числе и московские, давали девочке не больше двух месяцев, и тогда семья и приехала в монастырь. В итоге девочка прожила с родителями в обители около семи месяцев.

«Хотя у нас и не больница, мы старались всем, что скажет Виктор Михайлович (врач, который наблюдал девочку в монастыре, — прим. ред.), и питанием, и лекарствами обеспечить. И самое главное — любовь, любовь всего монастыря и паломников. Она действительно была нам утешением», — сказал схиигумен, добавив, что для него это большая потеря.

Перед смертью, по словам схиигумена, девочке явился ангел — ее последними словами были: «Ангел пришел». При этом схимонах добавил, что на протяжении всего времени девочка, несмотря на болезнь, молилась вместе с остальными, причащалась и всячески помогала ему. Собственно, в монастырь родители ее привезли для того, чтобы она могла спокойно умереть с молитвой.

О девочке стало известно еще в июне этого года — Всеволод Могучев выложил видео с ней и ее родителями, которые рассказали про заболевание и мучительное лечение, которое не дало результатов.

«Мне хорошие люди подсказали, что есть Среднеуральский женский монастырь и есть батюшка отец Сергий. Я понятия не имела, что это такое, я даже была некрещеная. Мы покрестились буквально за день и приехали сюда», — сказала мать девочки.

При этом, по словам женщины, дочери становилось лучше, она очень привязалась к отцу Сергию.

Ведется проверка

В Следственном комитете по Свердловской области подтвердили «360», что проверка по делу о смерти девочки действительно ведется.

«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания. Телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется», — говорится в сообщении СК.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что правоохранители Верхней Пышмы, где сейчас начали проверку, знали о ситуации и местонахождении ребенка.

В ведомстве ответили, что органы СК действуют в соответствии с законом и судмедэкспертиза необходима для того, чтобы «наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии и определить точную причину смерти». Проверяют ли в Следственном комитете каждую смерть ребенка от рака, в ведомстве не уточнили.

То, что девочка умерла от рака, подтвердил и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. При этом глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти ребенка в хосписе «при одном из монастырей Свердловской области».

«Там сейчас работает — это по закону так необходимо — группа Следственного комитета. Здесь нашей темы нет. Дождемся, когда СК свое окончательное решение выдаст, но, скорее всего, наше вмешательство здесь не нужно», — заявил он.

Схиигумен Сергий в своем видеообращении выразил недовольство происходящим. Он заявил, что Следственный комитет начал проверку из-за сообщений СМИ о смерти девочки.

Вы нелюди, что ли? И совести у вас нет, и чести нету? Что вы хотите в раковой опухоли найти? <…> Вам что, делать нечего? Делайте, как вам по совести. Мне не стыдно вам в глаза смотреть, а вы приезжаете ко мне и трясете монастырь день и ночь схиигумен Сергий.

Врач-онколог, который наблюдал девочку в монастыре, приезжал не реже раза в неделю. Он рассказал, что лечение ребенка в последние месяцы происходило в том числе и за счет средств монастыря, хотя лекарства очень дорогие.