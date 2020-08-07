СК раскрыл подробности смерти девушки в монастыре на Урале

Следственный комитет официально объявил, что проводит доследственную проверку после смерти 15-летней школьницы в Среднеуральском женском монастыре. Ведомство поделилось первыми выводами по этому случаю.

«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания. Телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется», — заявили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Там обратили внимание на то, что продолжат разбираться в обстоятельствах случившегося и выяснят точную причину смерти подростка. Для этого нужно будет провести судебно-медицинское исследование.

Портал Ura.ru отметил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку по факту смерти девочки.

Тем временем онколог Виктор Щипицын, который наблюдал больную, рассказал о возбуждении СК уголовного дела.

«Непонятно, почему при поставленном диагнозе, гистологически верифицированном, Следственный комитет вдруг возбудил уголовное дело и пожелал судебно-медицинского вскрытия», — отметил Щипицын в своем видеообращении. Его опубликовал представитель Сергия Всеволод Могучев в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка из Новокузнецка скончалась в Среднеуральском женском монастыре 6 августа. За полгода до этого родители привезли ее туда «вымаливать». У девушки была четвертая стадия онкологии, лечение ей не помогло.

Лишившийся сана схиигумена Сергий вспомнил последние слова умершей школьницы.