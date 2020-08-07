«Ангел пришел». Схиигумен Сергий рассказал о последних словах умершей в монастыре девочки

Опальный схиигумен Сергий (Романов) рассказал, что 15-летняя девочка, которая умерла в Среднеуральском женском монастыре, была его помощницей. Перед смертью она увидела ангела.

«Последнее ее слово было: „Ангел пришел“», — сказал Сергий во время своего видеообращения, которое опубликовал на своем YouTube-канале представитель монастыря Всеволод Могучев.

Схиигумен заявил, что перед смертью у ребенка были сильные головные боли, но она ни на что не жаловалась.

«На каждую божественную литургию приходила ко мне, исповедовалась и причащалась. Для меня это большая потеря. Она была мне помощницей», — добавил Сергий.

Девочка умерла от рака головного мозга. В обитель ее привезли родители из Новокузнецка: местные и столичные врачи заявили, что спасти ребенка нельзя. В монастыре девочка прожила семь месяцев. Ее наблюдал хирург. Сергий уверен, что в этом случае вскрытия проводить не надо. По его словам, причина смерти ребенка очевидна.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственного подразделения СК России в Свердловской области доложить об обстоятельствах гибели девочки в монастыре.

СМИ сообщили о смерти девочки в в Среднеуральском женском монастыре вечером 6 августа.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии о лишении схиигумена Сергия сана. Во время самоизоляции он призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу.

Телеведущая Ксения Собчак сняла документальный фильм о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре и попросила СК и Генпрокуратуру проверить обитель.