Зимнюю резину посоветовали сменить на летнюю. Работают ли автомастерские?

Ночная температура в Москве и области уже редко опускается до минусовой, и автомобилисты все чаще задумываются о смене зимней резины на летнюю. «360» рассказывает, пора ли «переобуваться» и как в условиях коронавируса наиболее безопасно это сделать.

В Москве и области действуют режимы повышенной готовности и домашней самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Но столичные шиномонтажи и автосервисы работают.

В Подмосковье не останавливалась работа оказывающих услуги компаний, если они не попали под прямой запрет. К ним относятся курьерские службы, пункты выдачи товаров без примерки, химчистки и дома быта, автомастерские и шиномонтажи. Правда, правительство Московской области попросило водителей отказаться от плановых ремонтов и чинить авто только в случае поломки.

«Машины продолжают двигаться и продолжают ломаться. Если это случай поломки автомобиля, замены запчастей, без которых он не может ехать сейчас, и этот автомобиль используется для необходимых перемещений в текущем режиме повышенной готовности, то тогда по предварительной записи такие работы должны производиться, могут производиться. При этом автосервисы должны строго соблюдать санитарные нормы и не допускать большого количества людей и контактов людей у себя на территории», — объяснил зампред регионального правительства Вадим Хромов в эфире «360».

Вред себе и другим

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал автомобилистам отложить смену резины на середину апреля. В это время снега и продолжительных похолоданий в московском регионе почти никогда не бывает. «Пока что смысла менять шины нет. До середины апреля точно не стоит торопиться», — цитирует его ТАСС.

Автомобилисты считают иначе. По ночам уже стоит стабильно положительная температура, поэтому пришла пора менять шины на летние. Такое мнение в беседе с «360» выразили координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов и директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Причин для этого несколько, рассказал «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Во-первых, мягкие зимние покрышки будут стираться об асфальт и быстрее придут в негодность. Во-вторых, они плохо держат сцепление с прогревшимся асфальтом и езда будет небезопасной. В третьих, от тепла шины нагреваются, из них вылетают шипы.

«Нужно понимать, что человек, который вовремя не переобует зимнюю резину на летнюю, не просто самому себе делает хуже — изнашивает колеса, которые выделяют много всего вредного в атмосферу. Плюс шипы могут вылетать и попадать в стекла другим автомобилистам, плюс худшее сцепление с дорогой», — заключил он.

В условиях пандемии, посоветовал Хайцеэр, не стоит находиться в помещении мастерской или рядом с автослесарем. Нужно оставить ему машину и на улице подождать, пока авто переобуют. В Москве это сделать несложно. Сейчас, пояснил собеседник, открываются официальные дилеры, а практически все шиномонтажи вообще не приостанавливали работу, поскольку их услуги необходимы населению.