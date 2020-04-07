Заводы, стройка и логистика. Какие предприятия Подмосковья работают во время пандемии коронавируса

Под запретом до 1 мая 2020 года деятельность тех компаний сферы услуг, где предполагается прямой контакт с клиентами. Это парикмахерские, массажные кабинеты, сауны и солярии. Также закрыты ночные клубы, дискотеки, кальянные. Кафе и рестораны принимают только заказы на доставку. Приостановлена работа тотализаторов и пунктов приема ставок. Парки, торговые центры, кинотеатры, аттракционы и игровые комнаты так же временно не работают.

Но если деятельность компаний не попадает под прямой запрет, они работать могут. К примеру, сейчас в Подмосковье работают промышленные предприятия, строительные и логистические компании, организации сельского хозяйства, складские комплексы.

Даже среди компаний, оказывающих услуги, есть те, кто имеет право не закрываться. Это дома быта, химчистки, шиномонтажи и автосервисы.

Для того, чтобы деятельность таких фирм не попала под штрафные санкции, нужно обязательно соблюдать несколько требований.

Во-первых, каждое предприятие обязано выполнять особые санитарные меры. В начале рабочего дня все сотрудники проходят контроль температуры тела. Еще одно обязательное требование — наличие у каждого работника средств защиты и дезинфекции. Кроме того, все сотрудники открытых предприятий должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра между коллегами и клиентами.

Накануне стало известно, что в Подмосковье расширился список компаний, которым разрешат принимать клиентов в условиях пандемии.