Смекалка против COVID-19. Топ смешных, но не работающих методов защиты от коронавируса

Большинство людей по всему миру скупают маски и антисептики в надежде уберечь себя от коронавируса. Но есть и те, кому защита не досталась. Похоже, они не отчаиваются и изобретают собственные способы борьбы с COVID-19. «360» нашел самые забавные из них.

Шар для самоизоляции

Некоторые люди восприняли информацию о необходимости социального дистанцирования более чем ответственно. Так, британка из города Херн-Бей в графстве Кент отправилась за покупками в огромном шаре.

Контактов дама, конечно, избежала. Правда, не только лишних, но и нужных. Сотрудники супермаркета распереживались и попросили находчивую девушку покинуть заведение. Видео странного похода в магазин опубликовал человек, сопровождавший покупательницу. Об этом сообщает FaceNews.ua.

Маски своими руками

Достать медицинские маски после вспышки пандемии непросто. Поэтому одним из популярнейших средств защиты стали самодельные «респираторы». Популярностью в качестве исходного материала, как ни странно, пользуется еда. Например, листья салата или апельсиновая корка.

Источник фото: zhuanlan.zhihu.com

Но есть и те, кто мастерит защиту из не пригодных для употребления продуктов. В ход идут губки для мытья посуды.

Не оставили умельцы без внимания и емкости для хранения воды — пятилитровки и пластиковые бутылки.

В ход пошли даже, казалось, совсем неуместные принадлежности — прокладки и трусы.

Без рук!

Защитил лицо и дыхательные пути — не забудь о том, что микробы передаются и при контакте рук с загрязненными поверхностями. Исходя из этого, некоторые решили пользоваться для держания за поручни в общественном транспорте другими частями тела.

Не отстают от простых граждан и сильные мира сего. Они решили отказаться от рукопожатий. Так глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в Вене решили здороваться с помощью ног.

Губернатор штата Небраска Джон Риккетс предложил здороваться с коллегами локтями. Сотрудники поддержали идею. Выглядит это, конечно, странно, но в нынешних реалиях — вполне логично.

Домашний уход

Но, наверное, самый безопасный вариант защиты и лучшую маску выбрал пользователь Twitter Mark E Reillу. Вместе со своей подругой парень нанес на лицо угольную маску для удаления загрязнений на коже, выпил вина и остался дома на ужин.

По данным на 27 марта, в мире более 533 тысячи человек инфицированы коронавирусом. Более 24 тысяч человек погибли, более 123 тысяч — излечились. Власти разных стран вводят ограничения для своих граждан по передвижению, переводят сотрудников на удаленку и штрафуют за прогулки по городу без весомой причины. Прошел первый в истории виртуальный саммит G20, на котором главы стран-участниц объединились для борьбы с пандемией.