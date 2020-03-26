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«Би-би-си» в своем материале привели слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Он выразил надежду, что именно участницы G20 в сложившейся ситуации «должны заступиться за развитие мира».

Гутерреш призвал 20 крупнейших индустриальных государств мира профинансировать пакет бонусов для предприятий, рабочих и домашних хозяйств развивающихся стран. Гутерреш также настоятельно рекомендовал G20 во время саммита отказаться от санкций, чтобы пострадавшие страны получили доступ к продовольствию и основным медицинским материалам.

The Washington Post, в свою очередь, выпустили материал, где особое внимание обратили на виртуальную составляющую саммита. По мнению авторов статьи, мировые лидеры выбрали такой формат в знак того, насколько разрушительным является нынешний кризис.

В GlobalNewshut отметили, что председательствующая на саммите в этом году Саудовская Аравия собрала сильных мира лишь после общественной критики на то, что высокоэффективная группа главных экономик оказалась слишком «вялой», чтобы справиться с глобальной катастрофой.

Тем временем еще до начала встречи ряд американских законодателей обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой использовать его влияние, чтобы скоординировать реакцию разных стран на пандемию во время участия в чрезвычайном виртуальном саммите G20 в четверг.

«Мы должны объединиться, чтобы бороться с этим вирусом и его последующим воздействием на благосостояние и финансовое благополучие наших жителей. Мы должны оставить политические разногласия», — заявили законодатели.

По данным Sky News Australia, к сплоченности государств перед лицом пандемии призвал и премьер-министра Австралии Скотт Моррисон, который участвовал в виртуальном саммите. «Предполагается, что премьер-министр будет добиваться скоординированного глобального экономического реагирования на пандемию, а также будет поддерживать совместные усилия по разработке вакцины против коронавируса», — заявили журналисты.

Не остался в стороне и Борис Джонсон. Он, как отметили в Daily Mail, в рамках видеозвонка с главами государств-участников G20 объявил о выделении дополнительных 210 миллионов фунтов стерлингов на финансирование исследований в области вакцин.

Великобритания делает все возможное в поисках вакцины Борис Джонсон.

Призвал страны увеличить вложения в исследования медиков и король Саудовской Аравии, который технически принимал саммит. Правда, по данным издания, в G20 есть разногласия по поводу того, как лучше всего реагировать на надвигающийся глобальный кризис, вызванный коронавирусом.

Тем не менее, такие главы государств, как Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин, которые не всегда могли найти общий язык, объединились для обсуждения глобального ответа на смертельную болезнь.