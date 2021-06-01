В России появятся смартфоны с повышенной безопасностью. Прошлые попытки оборачивались провалом

В России собираются выпустить отечественный смартфон для бизнес-структур и госсектора. Гаджет будет работать либо на Android, либо на российской операционной системе «Аврора». Ее эксперты считают лучшей на сегодняшний день разработкой, обеспечивающей безопасность и защищенность смартфона.

Российская компания анонсировала выпуск смартфонов под собственным брендом F+ pro. Гаджеты будут работать на одной из двух операционных систем: либо Android, либо отечественной «Авроре». Основной целевой аудиторией устройства считаются корпорации и госсектор.

Особенно прорывных технологий никто не обещает. На сайте «Марвел-Дистрибуция» указано, что у новинки, в зависимости от модели, будут несколько камер, мощный аккумулятор, чип NFC, поддержка 4G/LTE и Wi-Fi. Память и другие параметры будут «соответствовать современным требованиям потребителя». Обещают также сервисную поддержку любой сложности.

Несмотря на то, что гаджеты объявлены российскими, уже известно, что большинство их комплектующих будут китайского производства, а процессоры изготовит тайваньская компания МediаТек. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что госкорпорациям устройства не будут интересны в силу спецификаций, написал «Коммерсант».

Долгие пробы

Первую серьезную попытку создать российский смартфон совершила компания «Скартел». В январе 2013 года она выпустили первый YotaPhone. Мировая премьера в Лас-Вегасе на Международной выставке потребительской электроники CES-2013 принесла победу смартфону в номинации «Мобильные устройства».

Создатели верили в свой успех: двусторонний смартфон, экономный, надежный и не слишком дорогой обещал стать любимцем публики. Второй YotaPhone вышел в свет в декабре 2014 года. Но продажи не пошли. Третий YotaPhone так и не попал на прилавки. В 2019 году производителя признали банкротом, задолжавшим миллион долларов.

Еще одной попыткой стал «Тайгафон». Проект, запущенный в 2014 году, был направлен на обеспечение защищенного доступа к корпоративным коммуникациям. Смартфон даже дорос до серийного выпуска, но проект свернули: на деле «Тайгафон» был слишком маломощным, а приложения Android к нему не подходили.

Не сложилась и попытка в 2019 году выпустить смартфоны для госсектора и бизнеса на операционной сети ОС Astra Linux. Практически все отечественные разработки базировались на иностранных комплектующих и производились за границей. Кроме того, за исключением YotaPhone, единственным, что отличало эти смартфоны от обычных, стали узкая направленность и повышенная защита.

Новая «Аврора»

На сайте разработчиков «Аврора» позиционируется как корпоративная ось — «защищенная мобильная инфраструктура крупных компаний», созданная для контроля сотрудников и данных. При необходимости с помощью ОС можно заблокировать доступ к любому контенту, интернет-сервисам или запретить передачу данных на сторонние устройства.

Смартфоны на ОС «Аврора» управляются через единый центр, что позволяет дистанционно настраивать функционал каждого устройства для решения конкретных рабочих задач. Встроенная система защиты информации шифрует данные, которые отправляет и принимает пользователь. Вся информация хранится на территории компании — на серверах или в облачных хранилищах.

Эксперт по гаджетам Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в разговоре с «360» подчеркнул, что новая операционная система не претендует на конкуренцию с Android и iOS. «Аврора» сделана для тех случаев, когда Android и iOS не подходят. Российская ОС занимает свою собственную нишу.

««Аврора» — это шаг вперед, развитие в сторону безопасности. Она имеет все необходимые спецификации для всех служб, у нее есть необходимые стандарты по безопасности, шифрованию и всему прочему. Это делает устройство более безопасным от взлома и перехвата данных конкурентами или недоброжелателями», — пояснил Илья Корнейчук.

По словам эксперта, сама операционка выглядит не как «Android из России», а скорее как Astra Linux, максимально адаптированный для смартфонов. К минусам этой системы можно отнести то, что у нее отличная от OC Android система управления: она вся построена на жестах. Это потребует времени на адаптацию. Пользователям придется пройти подготовку, им понадобится выдать памятку о том, как работать с устройством.

«Если у вас был смартфон Huawei, то вы, наверное, замечали, что по умолчанию они предлагают использовать не меню снизу, а жест. Тут выбора не будет, и людям, которые пользовались Samsung или Apple, будет очень непривычно. Также на „Аврору“ нельзя будет поставить Android-приложения. Это сделано для безопасности», — сказал эксперт.

Илья Корнейчук рассказал, что «Аврора» уже есть на планшетах и информационных панелях, ее используют «Почта России» и РЖД. И всем, кому нужна защищенность, эта операционная система будет очень полезной. Ведь это уже совсем другой уровень безопасности.

Последний вагон

Журналист отдела «Наука и технологии» интернет-газеты «Ридус» Артем Багдасаров в разговоре с «360» пояснил, что полностью российскими наши гаджеты будут нескоро. Производить комплектующие достаточно дорого, для этого нужна достаточно развитая инфраструктура и строить ее придется не один год.

«В Китае все это делать проще, дешевле и лучше, потому что там все уже налажено. Думаю, что повестка о переходе на российские микросхемы не будет актуальна еще лет 10. Кроме того, наша микроэлектроника закончила свое развитие еще в 80-х годах. Большинство стран-производителей смартфонов уже долго и поступательно развивают эту индустрию, а мы просто пытаемся заскочить в последний вагон», — сказал Багдасаров.

Он отметил, что новые российские смартфоны предназначены для госсектора и корпоративного рынка и смогут конкурировать в этом сегменте, хотя сейчас там доминируют Apple и Samsung. Но госкомпании зависимы от государства, и их будет достаточно легко пересадить на отечественные технологии.