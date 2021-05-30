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    30 мая 2021, 10:05

    Google обвинили в тайном сборе данных пользователей

    Ольга Назаркина

    Google собирал данные о местоположении пользователей даже при отключенной функции отслеживания. Более того, компания давила на производителей смартфонов, чтобы настройки приватности были максимально скрыты от пользователей, сообщил The Insider.

    Google обвинили в тайном сборе данных пользователей

    По данным издания, информация об этом есть в материалах судебного процесса по иску против Gооglе. Иск был подан генеральным прокурором Аризоны Марком Брновичем.

    Он подал иск к Google в мае 2020 года. По его мнению, компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме. Руководство и сотрудники компании знали об этом.

    Помимо этого, по его данным, Google специально затруднял поиск настроек конфиденциальности и оказывал давление на производителей смартфонов, в частности на LG, чтобы эти настройки были скрыты.

    Представители Google заявили The Verge, что эта информация — происки конкурентов, которые стараются скомпрометировать компанию и ее услуги.

    Несколькими днями ранее суд в Москве выписал Google штрафы на шесть миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.