Google обвинили в тайном сборе данных пользователей

Google собирал данные о местоположении пользователей даже при отключенной функции отслеживания. Более того, компания давила на производителей смартфонов, чтобы настройки приватности были максимально скрыты от пользователей, сообщил The Insider.

По данным издания, информация об этом есть в материалах судебного процесса по иску против Gооglе. Иск был подан генеральным прокурором Аризоны Марком Брновичем.

Он подал иск к Google в мае 2020 года. По его мнению, компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме. Руководство и сотрудники компании знали об этом.

Помимо этого, по его данным, Google специально затруднял поиск настроек конфиденциальности и оказывал давление на производителей смартфонов, в частности на LG, чтобы эти настройки были скрыты.

Представители Google заявили The Verge, что эта информация — происки конкурентов, которые стараются скомпрометировать компанию и ее услуги.

Несколькими днями ранее суд в Москве выписал Google штрафы на шесть миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.