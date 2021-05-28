Хакер рассказал о признаках прослушки смартфона

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал о признаках прослушки смартфона мошенниками. По его словам, на это указывает резкое уменьшение зарядки гаджета и высокое потребление оперативной памяти, написал сайт URA.ru.

Доступ к устройству злоумышленникам может дать установка приложений из недостоверных источников.

«И даже те программы, которые попадают в Play Market, могут прослушивать», — отметил эксперт.

Как уточнил Вакулин, некоторые программы могут задействовать слишком много ресурсов смартфона. Например, если звукозапись будет потреблять половину от всей памяти гаджета, это станет тревожным знаком. Вместе с тем телефон начнет быстрее разряжаться.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что, если устройство будут прослушивать серьезные силовые ведомства, человек об этом никогда не узнает.

Ранее эксперты Россельхозбанка объяснили, что для защиты банковских счетов от киберпреступников, россиянам следует использовать отдельный гаджет для управления финансами и осмотрительнее общаться в социальных сетях.