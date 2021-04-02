Следы взрыва опасного астероида нашли в Антарктиде. Такие прилетают на Землю очень редко

Ученые нашли в Антарктиде признаки столкновения астероида с Землей 430 тысяч лет назад. По их мнению, если бы такой небесный объект упал на город, то пострадали бы миллионы. Однако ждать подобного исхода в ближайшие годы явно не стоит.

Исследователи из разных стран нашли в восточной части Антарктиды объекты внеземного происхождения и предположили, что это признак падения астероида на континент. Дальнейший анализ только подтвердил эту теорию. Выяснилось, что 430 тысяч лет назад небольшой астероид взорвался в этой части Земли.

Взрыв оказался мощным, но недостаточным для того, чтобы на материке остался кратер. По мнению исследователей, падение такого астероида на город с высокой плотностью населения привел бы к многомиллионным жертвам.

Перспектива нового столкновения

Возможность столкновения астероида с Землей, и жертвы, которые появятся после такого падения, могут напугать. Однако специалисты уверены, в ближайшие десять лет Земле не грозит такой сценарий. Член Экспертной группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу Сергей Нароенков объяснил «360», что крупных объектов, грозящих уничтожением человечества или целой территории, не существует.

Большинство объектов от одного километра и более нам известны. Техника позволяет заблаговременно их открывать Сергей Нароенков.

Специалист добавил, что падения стометрового тела ожидается раз в тысячу лет, а километрового — в 250 тысяч лет.

Опасность, по его мнению, могут нести более мелкие тела, но даже в этом случае столкновения не произойдет ничего глобального.

«Возможны какие-то локальные катастрофы или воздушный взрыв, как это было с челябинским метеоритом», — пояснил ученый.

Ведущий научный сотрудник Главной (Пулковская) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров отметил, что ученые вычислили зависимость между размером метеорита и частотой падения на основе размеров метеоритных кратеров на Луне.

«Однако астрономы не всегда видят все тела. Поэтому возможно, что кто-то подкрадется», — добавил исследователь.

На сегодняшний день, по словам исследователей, существует институты и проекты, занимающиеся изучением астероидов и разработкой защиты от них. Один из известных — проект ATLAS, расположенный на Гавайях. Он обнаруживает малые тела на подлете к Земле с помощью широкопольных телескопов.

В России такими исследованиями занимается Институт прикладной астрономии РАН. Его наиболее активное направление деятельности — это радиолокация астероидов, которые пролетают недалеко от Земли.

«Они посылают астероиду сигнал получают ответный сигнал и по нему анализируют форму, скорость вращения, химический состав, скорость движения и другие характеристики», — добавил Георгий Гончаров.

Есть и другой уровень исследований — это отправка миссий к астероиду. По мнению Георгия Гончарова, астероид Апофис может стать отличным кандидатом для изучения.

Опасность была близка

Рядом с Землей уже не раз пролетали метеориты и астероиды, которые вызывали опасения у ученых. Одним из последних стал астероид Апофис, пролетевший в прошлом месяце на очень близком расстоянии от планеты.

Ранее «360» писал, что небесное тело не на шутку обеспокоило ученых, ведь взрыв от столкновения можно сравнить со взрывом нескольких десятков водородных бомб.

Но бывают ситуации, когда и ученые ошибаются в своих выводах. В позапрошлом году NASA обнаружили движущийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса. Агентство объявило его «потенциально опасным» из-за близости к планете и размеров. Однако российские специалисты посчитали, что жители не просто не почувствуют прохождение астероида, но даже навряд ли смогут заметить его с помощью телескопа.