Астероид Апофис пролетит на максимально близком расстоянии от Земли. Наблюдать за ним может быть жизненно важно

Сегодня астероид Апофис пролетит над Землей на близком расстоянии. Благодаря этому событию ученые смогут понять, ждать ли жителям планеты катастрофы.

Астероид Апофис сегодня пролетит на очень близком расстоянии от Земли. Для научного сообщества это большое событие, ведь ученые смогут изучить состав этого небесного тела и уточнить его орбиту. Следующая возможность увидеть Апофис появится только в 2029 году.

Изучение небесного тела

Крупный астероид обнаружили в 2004 году ученые Национальной обсерватории Китт-Пик, сообщило РИА «Новости». В дальнейшем специалисты пришли к выводу, что шанс столкновения Астероида с Землей в 2029 году равен примерно 2%.

По словам ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натана Эйсмонта, вероятность 1,5-2% все же большая, особенно если брать во внимание размеры астероида. Поэтому ученым дополнительно выделили финансирование для того, чтобы они уточнили орбиту небесного тела и возможное время столкновения.

Спустя пять лет специалисты Института прикладной математики имени Келдыша РАН и НПО имени Лавочкина пришли к выводу, что Апофис может столкнуться с планетой в 2036 году. Несмотря на то, что такой исход был маловероятен, ученые подсчитали, что взрыв был бы равен почти тысяче мегатонн в тротиловом эквиваленте. Но для подтверждения или опровержения гипотезы ученым требовалось сближение небесного тела с Землей в 2013 и 2021 годах. И в 2013 году, сопоставив данные, специалисты NASA пришли к выводу, что шанс столкновения в 2036-м с астероидом Апофис один на миллион.

Однако два года назад после наблюдения за астероидом астрономы пришли к выводу, что его орбита может меняться под воздействием так называемого YORP-эффекта, из-за которого увеличивается скорость вращения тела. Выяснилось, что Апофис может смещаться с собственной траектории, определяемой гравитационным полем, где-то на 170 метров каждый год. Это значит, что вероятность столкновения нельзя исключать и, вполне возможно, оно произойдет в 2068 году.

Сегодняшнее сближение небесных тел позволит ученым понять, из чего состоит поверхность астероида, чтобы скорректировать его новую орбиту.

В чем опасность столкновения

Земля уже сталкивалась с небесными телами, которые наносили урон. Многим известен пример Челябинского метеорита, который нанес серьезные повреждения как городу, так и окружающей местности. При этом метеорит даже не долетел до Земли.

По мнению специалистов, обеспокоенность по поводу столкновения астероида с Землей оправданна. Взрыв, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, будет сопоставим со взрывом нескольких десятков водородных бомб, и это может привести к катаклизмам.

При попадании в океан начнется цунами, а при попадании на землю астероид может вызвать извержение вулкана Юрий Кнутов.

Специалист также отметил, что в настоящее время за такими небесными телами наблюдать нелегко. По его словам, ракетные комплексы не видят небесные тела, движущиеся перпендикулярно Земле. Также опасность представляют те тела, которые выходят из-за Солнца, ведь даже с помощью оптических телескопов их сложно наблюдать.

Кнутов также добавил, что у человечества есть возможности и ресурсы создать систему, которая смогла бы обезопасить Землю от таких столкновений. Однако на сегодняшний день таких программ нет, но в ближайшее время, по словам астронома Александра Молоствова, NASA и Европейское космическое агентство попробуют отработать новую технологию изменения траектории астероида. Если это удастся сделать на небольшом небесном теле, то появится возможность повлиять и на крупные.