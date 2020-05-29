Netflix выпустил документальный сериал продюссера Лизы Брайант «Джеффри Эпштейн: отвратительный богач». Несколько серий рассказывают скандальную историю миллионера-педофила и друга самых высокопоставленных лиц США.

Сериал пытается найти ответ, который сам Эпштейн уже не даст — его нашли мертвым в тюремной камере 10 августа прошлого года, спустя всего месяц после заключения. По официальной информации это было самоубийство, но всем очевидно, что слишком многим была выгодна его смерть.

Документальный фильм напоминает больше дачу показаний — пострадавшие девушки рассказывают свои истории, похожие друг на друга. Девушки оказывались в резиденции миллионера по приглашению подруги, приходили на вечеринку или для разговора о работе, кого-то привела подруга.

Источник фото: Wikipedia. Личный остров Эпштейна в Карибском море

После предполагался секс, оргия или просто сеанс массажа. Часто жертве предлагали заработок, если она приводила несовершеннолетнюю подругу. Всех, кто потом пытался жаловаться, запугивали. Сериал обращает внимание зрителя на проблему того, что часто насильники избегают наказания, не говоря уже о состоятельных и влиятельных людях.

Первое обвинение Эпштейну было предъявлено еще в 2005 году, причем обвинения вовсе не выглядели абстрактными — доказательства сексуальной связи с несовершеннолетними, скрытые камеры по дому для запечатления ярких моментов и компрометирующие фото. Он отсидел 13 месяцев в комфортных условиях с возможностью работать. В последующие годы вскрылись и другие преступления, такие как торговля людьми и «секс-пирамида».

Удивительно, что среди друзей миллионера были бывший президент США Билл Клинтон и нынешний, Дональд Трамп, Харви Вайнштейн и другие члены высшего общества. Неудивительно, что выход сериала взбудоражил многих из них. Как минимум, миллионер знал многих, чтобы оставаться безнаказанным.

Источник фото: flickr.com. Дональд Трамп с супругой и Джеффри Эпштейн.

Сама Лиза Брайант утверждает, что после анонса фильма на нее посыпались звонки от разных влиятельных людей, которые требовали, чтобы о них ничего не было сказано в фильме. Причем о некоторых из них в сериале даже не упоминалось, хотя некоторые люди, сопричастные преступлениям миллионера или составившие ему компанию в его делах, так и не предстали перед судом. Почему? Ответ попытались найти создатели сериала.