Уйти от педофила. Жертва Эпштейна прыгнула к акулам, чтобы спастись

Сара Рэнсом рассказала, что она была так полна решимости сбежать с частного острова Литл Сент-Джеймс. Его в США назвали «остров педофилов» после вскрывшейся истории о многочисленных изнасилованиях несовершеннолетних. Рэнсом готова была рискнуть своей жизнью.

«В тот день меня трижды изнасиловали. Акула была бы моим лучшим другом на тот момент. Я даже не думала об этом», — рассказала она в интервью изданию.

Девушка поделилась, что ехала на квадроцикле и прям на не нем прыгнула в воду. Она планировала добраться вплавь до соседнего острова Сент-Томас. Ей нужно было проплыть всего несколько километров.

Но ее заметила охрана благодаря камерам наблюдения, которые были установлены по периметру острова Эпштейна. Группа сотрудников миллиардера остановила ее.

Рэнсом стала одним из ключевых обвинителей, которые помогли разоблачить Эпштейна до того, как 66-летний мужчина покончил с собой в прошлом месяце в тюрьме на Манхэттене. Помимо изнасилований и педофилии ему вменяли обвинения в торговле людьми.

Сара Рэнсом родилась в Южной Африке, она подала в суд на педофила и мадам Гислейн Максвелл в 2018 году. По данным СМИ, Максвелл была сводницей и близкой подругой Эпштейна. Жертва педофила обвинила его в том, что он держал ее в качестве сексуальной рабыни.

Она сказала The Telegraph, что она была «молодой и наивной», когда она переехала в Нью-Йорк в сентябре 2006 года в возрасте 22 лет.

«Я понятия не имела, куда я попала. Я была сломана, когда эта женщина (Гислейн Максвелл) подошла ко мне в ночном клубе на Манхэттене и рассказала об этом „удивительном парне“, который „поможет мне осуществить мои мечты“», — поделилась девушка.

При первой встрече Эпштейн, конечно, был «очарователен и харизматичен». Эта женщина устроила их «свидание», на котором Рэнсом предложили посетить его карибский остров. Уже в личном самолете миллиардера девушка увидела его «извращенную сторону».

«Джеффри и одна из девушек начали заниматься грубым сексом на кровати перед всеми. Там не было никакой приватности. И с того момента, как я попала на остров, началось насилие», — подчеркнула Сара.

По ее словам изнасилование обычно начиналось с того, что ее вызывали к Эпштейну на «массаж».

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«Были дни, когда меня изнасиловали три раза в день. Иногда он одалживал меня своим друзьям. За шесть месяцев я ни разу не видела, чтобы он работал целый день. Я никогда не видела его работу. Он буквально весь день насиловал нас», — поделилась она.

Вернувшись в Нью-Йорк, она жила в жилом доме в Верхнем Ист-Сайде, принадлежащем Эпштейну, где ей было запрещено дружить с кем-либо из его других девушек. Она сказала, что миллиардер контролировал каждый аспект ее жизни. У него был целый штат людей, контролирующих девушек.

Рэнсом сбежала в начале 2007 года, когда Эпштейн отправил ее в Южную Африку на поиски нового «личного помощника». Она навсегда покинула Нью-Йорк, вместо того, чтобы подвергать другую женщину тому же насилию.

Она была очень взволнована, когда увидела, что Эпштейна арестовали. И заявила, что это был «лучший день в ее жизни».