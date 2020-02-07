Британский принц отказался от звания адмирала из-за скандала с Эпштейном

Эпштейн покончил с собой, а принц после его смерти рассказал о том, что они давние друзья. Общественность отреагировала на это с возмущением.

После этого, по совету Букингемского дворца, ему пришлось временно отказаться от исполнения обязанностей члена королевской семьи и запланированного повышения др звания адмирала.