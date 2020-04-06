«Серьезно болен»

Вряд ли дело в простой предосторожности, считает британский политолог Александр Меркурис. Он напомнил «360», что в официальной резиденции британского премьера есть медицинское оборудование. И нужна веская причина, чтобы увезти его в больницу.

«Скорее всего, состояние премьер-министра достаточно серьезное, потому что на Даунинг-стрит есть очень много медицинского оборудования. Если они решили везти его в больницу, то это признак того, что на Даунинг-стрит уже не справляются. Наши больницы переполнены, поэтому Джонсона не стали бы везти туда без острой нужды», — заявил Меркурис.

Он отметил, что Джонсон далеко не самый здоровый человек: у него есть избыточный вес, он известен проблемами с алкоголем, премьеру уже 55 лет. Поэтому, по словам собеседника «360», некоторые депутаты в панике, а само правительство — в тупике.

«Некоторые были бы рады увидеть конец Джонсона. Он неоднозначная фигура. Одни его любят, а другие ненавидят. Сейчас он очень популярен, так как страна находится в кризисе и люди тянутся к премьеру. Но у него достаточно врагов. Думаю, если он окажется на грани смерти или умрет, страна будет в шоке. Это покажет скептикам, насколько серьезен вирус, если он может повлиять даже на кого-то столь важного, как премьер-министр», — добавил Меркурис.

Джонсон останется в больнице на ночь для проведения анализов. О болезни премьера стало известно 27 марта. Он сдал анализы на коронавирус после того, как появились умеренные симптомы: повышенная температура и кашель. Тогда глава Великобритании самоизолировался и начал работать из дома.

Кто может сменить Джонсона?

В правительстве Великобритании до сих пор говорят, что всем управляет Борис Джонсон, хотя он и находится в больнице. Меркурис уверен, что в это уже давно никто не верит. Действия же правительства местные жители считают несущественными, так как ситуация вышла из-под контроля.

Власти говорят, что волноваться не о чем, но очевидно, что это не так. Правительство само сейчас в панике. За все отвечает глава МИД Доминик Рааб. Его не любят и считают некомпетентным Александр Меркурис.

По мнению Меркуриса, правительство само пока не понимает, что делать, если с Джонсоном что-то случится. Скорее всего, придется принять Рааба как временного премьер-министра. Он, к слову, крайне враждебно настроен по отношению к России. Если начнут проводить выборы в партии, то это займет около трех месяцев. Страна сейчас не готова к такому глобальному событию.

«Это правительство очень слабое, поэтому сложно в принципе предсказать кандидатуру на место Джонсона. Самым сильным претендентом можно назвать Майкла Гоува. Он союзник Джонсона, иногда его соперник. Некоторые люди считают его умнее и образованнее Джонсона, но ему не особо доверяют. Он довольно известен», — заключил Меркурис.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в Великобритании зафиксировано более 48 тысяч случаев заражения. 4934 человека погибли от вируса.