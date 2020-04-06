Войска вводят в Нью-Йорк из-за пандемии. Как армия может помочь лечению?

Как военные помогают при пандемии

«Сейчас неважно, откуда США берут персонал. Любая дополнительная помощь полезна, независимо от того, откуда она пришла. Этот военный персонал, вероятно, будет помогать с основными медицинскими задачами, такими как перемещение пациентов, создание полевых клиник, тестирование людей или прием лекарств. Эти задачи не требуют докторской степени», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

Он напомнил, что в США есть федеральная система, в соответствии с которой все штаты могут по своему усмотрению реагировать и готовиться к кризису. При этом центральное правительство оказывает помощь лишь по мере необходимости. В нынешнем кризисе некоторые штаты и части федерального правительства оказались попросту не готовы. Они не скоординировали свои действия должным образом, поэтому им и предоставляют помощь в виде войск.

Нет никаких причин, по которым военные не могут быть использованы другими странами аналогичным образом. Особенно если наблюдается всплеск инфекции или нехватка медицинских работников. Так что другие государства вполне могут последовать примеру США Эндрю Корыбко политолог.

При этом, помимо солдат, среди командированных будут военные медики и медсестры. Президент США также анонсировал отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в штат Нью-Йорк. По словам Трампа, на складах сейчас есть 10 тысяч аппаратов.

Очаг пандемии

Ранее Пентагон перебросил в Нью-Йорк военные похоронные команды. Более 40 человек, которые обычно служат в Вирджинии, направили в город для помощи местным властям в погребении и кремации тел умерших от COVID-19.

Повышенное внимание американских властей к Нью-Йорку обусловлено тем, что именно этот густонаселенный город стал очагом заражения коронавирусом в стране. По данным университета Джонса Хопкинса, на одноименный штат уже приходится более трех тысяч смертей.

Всего в США зафиксировали более 300 случаев заражения. По мнению главы Вашингтона, худшее еще впереди. Трамп считает, что следующая неделя будет самой тяжелой, так как страну ждет «много смертей».

Всемирная организация здравоохранения считает, что США станут новым эпицентром распространения коронавируса. Слишком уже быстро болезнь распространяется по стране. Похоже, на пути карантина встало нежелание капиталистов терять деньги и свободолюбивая натура американцев.