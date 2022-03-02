Минобороны раскрыло смысл букв V и Z на боевой технике

Министерство обороны России объяснило смысл латинских букв V и Z, нарисованные на военной технике, участвующей в спецоперации. V — символ фраз «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z обозначает слова «За Победу». Это следует из публикации министерства в Instagram.

Ранее версии появления необычных опознавательных знаков на российской военной технике расшифровывали как слово «Запад», так как Украина находится в этой стороне света. Но особого подтверждения эта теория не нашла, так как по-английский запад пишется как Wеst.

Бывший глава Донецкой народной республики Александр Бородай на просьбу журналистов раскрыть секрет значения буквы Z заявил, что пока это секрет.

Только сегодня Министерство обороны раскрыло истинный смысл этих символов. Буквы, между тем, уже стали популярны. Многие Telegram-каналы добавили к своим названия символ Z. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин даже переименовал свой канал, вставив латинскую букву в середину своей фамилии.

Российские военные начали специальную операцию 24 февраля. Соответствующий приказ дал президент России Владимир Путин. Российский лидер призвал защитить жителей Донбасских республик от многолетней агрессии со стороны Киева. Министерство обороны России заявило, что все основные удары наносятся только по военной инфраструктуре соседней страны.