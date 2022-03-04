Сотни машин коммунальной техники в Подмосковье вышли на работу со знаком Z на кабинах

В Московской области прошла акция в поддержку Вооруженных сил России. На всю коммунальную технику компании «РТ-Инвест» нанесли символ Z. Этим опознавательным знаком отмечена военная техника российской армии, которая участвует специальной операции на Украине.

В общей сложности в акции принимают участие 700 транспортных средств компании, все они из автопарка региональных операторов в Московской области, пояснили в пресс-службе компании.

Символ нанесли на кабинах и кузовах автомобилей. Вся техника уже вышла на рейсы Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском городских округах.

Источник фото: телеканал «360»

«Для компании важно выразить свою поддержку защитникам, которые рискуют своей жизнью ради справедливого будущего», — сказали представители «РТ-Инвеста».

Источник фото: телеканал «360»

Ранее в Минобороны РФ объяснили, что знак Z означает «Zа Победу». Этот символ уже можно встретить и на личных автомобилях, на окнах домов, офисов и в виде хештега в соцсетях. «РТ-Инвест» присоединился к флешмобу, чтобы выразить солидарность и поддержку армии в достижении поставленных спецоперацией целей, заключили в пресс-службе.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один латинский символ — V, — который нанесли на военную технику ВС РФ, символизирует фразы «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Российские военные начали специальную операцию 24 февраля. Соответствующий приказ дал президент России Владимир Путин. Он призвал защитить жителей ЛНР и ДНР от многолетней агрессии со стороны Украины.