Путин раскритиковал БСК после скандала с Куштау и заговорил про офшоры. Это сигнал всему бизнесу?

Владимир Путин резко высказался по поводу Башкирской содовой компании (БСК), у которой вспыхнул конфликт с жителями из-за разработки шихана Куштау. Прозвучали слова про офшоры, в которые собственники выводят деньги. Чем это может закончиться и для предприятия и для рынка в целом — «360» узнал у экспертов.

Что сказал президент

На совещании 26 августа Путин обратил внимание на ситуацию, связанную с конфликтом вокруг Башкирской содовой компании. В 2013 году доля государства в этом предприятии «абсолютно чудесным образом» снизилась с 62% до 38%. В результате «приоритеты работы компании резко изменились», и вместо долгосрочного развития акционеры теперь стремятся к «выкачиванию средств любой ценой и в как можно большем объеме» — так заявил президент.

Выручку компания выводит в офшоры, уверен Путин: в 2019 году предприятие заработало 45 миллиардов рублей, а инвестировало только 2,5 миллиарда. Последние два года акционерное общество тратит на выплату дивидендов больше, чем зарабатывает. В 2018 году собственники получили 12,3 миллиарда рублей, что составило 106% от чистой прибыли компании. В следующем году выплаты составили 107% от чистой прибыли.

Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры: и на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию Владимир Путин президент России.

Путин отметил, что «жить, конечно, можно, где угодно», «но если вы работаете в России, здесь зарабатываете деньги, то нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях».

Президент поручил Генеральной прокуратуре провести проверку законности сделки, из-за которой государство лишилось контроля над предприятием. Правительство Башкирии спустя несколько часов пришло к выводу, что сделка была незаконной, и попросило прокуратуру это подтвердить. Ведомство приступило к работе.

Что думают эксперты

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что делать какие-то далеко идущие выводы из заявлений президента пока рано.

«В данном случае никаких конкретных выводов относительно этой компании в речи президента не прозвучало. Он просто констатировал тот факт, что компания расходует практически всю свою прибыль и даже более того на выплату дивидендов, дивиденды выводятся в пользу мажоритарных акционеров, которые пребывают за рубежом — фактически доходы компании выводятся в офшорные зоны», — заявил он «360».

Пока из речи президента неясно, «будет ли это означать остановку геологоразведки на горе Куштау, начнутся какие-то финансовые проверки компании или будут сделаны какие-то другие выводы», считает экономист.

Колганов не видит изменения федеральной политики и по отношению к крупному бизнесу. Реакцию президента он считает логичной, поскольку попытка разработки шихана Куштау вылилась в острый конфликт с жителями и вызвала общественный интерес.

Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин также не считает, что выступление Путина — это свидетельство смены курса в отношении крупных предпринимателей: «Это просто такая корректировка и сигнал бизнесу: не раздражайте людей».

Государство, добавил Макаркин, судя по всему, получит контрольный пакет в Башкирской содовой компании.

Владельцы компании не в той ситуации, чтобы это опротестовывать. Они оказались между двух огней: с одной стороны государство, с другой стороны протестующие Алексей Макаркин политолог

По словам политолога, федеральные власти недовольны тем, что потеряли «контрольный пакет, и что народ пошел на улицы. А народ недоволен тем, что под удар попала экология, и что это священная гора, и археология — все вместе».

«Второй момент заключается в том, что сейчас в целом в стране непростая ситуация в экономике и общественной жизни. Что называется, не буди лихо, пока оно тихо», — считает Макаркин.