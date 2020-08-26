Путин поручил правительству разобраться с конфликтом вокруг Куштау

Президент России Владимир Путин призвал правительство страны детально разобраться в ситуации с разработкой соды на горе Куштау в Башкирии. Он также поручил выяснить обстоятельства вывода денег в зарубежные офшоры.

Об этом глава государства заявил во время совещания с членами правительства. Он обратился к правительству РФ и руководству республики с просьбой детально разобраться с ситуацией в Башкирии и предложить ее решение. Он подчеркнул, что не нужно доводить до конфликтов, необходимо вести диалог с людьми, которые выразили свое недоверие к происходящему.

Путин также поручил разобраться в законности сделки, из-за которой снизилось количество активов Башкирской содовой компании, находящихся под контролем государства. Он подчеркнул, что это предприятие является частным и не инвестирует деньги в развитие региона, а выводит их в зарубежные офшоры.

Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое — на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме <...> Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история Владимир Путин.

Ранее на горе Куштау Башкирская содовая компания пыталась начать разработку соды. Помешать осуществить замысел ей помешал активный отпор со стороны местных жителей, которые считают это место священным. В результате глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Куш-тау дадут статус особо охраняемой территории. Минприроды страны поддержало эту идею.