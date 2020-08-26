Содовую компанию в Башкирии проверят на законность продажи акций после критики Путина

Генеральная прокуратура РФ проверит законность продажи государственных акций содовой компании в Башкирии. После проверки власти решат, нужно ли возвращать предприятие государству. Ранее на совещании Владимир Путин поручил ведомству проверить компанию.

По предварительным данным, государство продавало акции содовой компании, из-за чего сокращалась государственная доля в этой компании, сообщает сайт Генпрокуратуры Российской Федерации.

На данный момент ведомство взяло под личный контроль проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании.

В сообщении отмечается, что принципиальная оценка будет дана всем лицам, задействованным в утрате государственного контроля над акциями компании.

После проверки представители Генпрокуратуры смогут решить дальнейшую судьбу предприятия. Не исключается вариант возврата Башкирской содовой компании государству.

Ранее между сотрудниками содовой компании и экозащитниками произошел конфликт. Жители города были против среза горы Куштау для добычи горной породы. В итоге глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Куштау дадут статус особо охраняемой территории.