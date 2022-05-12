Швеции и Финляндии невыгодно вступать в НАТО

На фоне успехов российской армии по освобождению Украины от националистов Швеция и Финляндия готовятся подать заявки на вступление в НАТО. В чем их ошибка и как дорого может обойтись членство в альянсе, специально для «360» рассказал эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — его монолог.

Российской армии сопутствует удача

Последняя сводка Минобороны России показала, что контрбатарейная борьба вступила в активную фазу — мы нанесли адекватный артиллерийский удар по 26 подразделениям противника. Раз смогли нанести этот артиллерийский удар, значит, успех нам сопутствует.

Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку С-300, что тоже является хорошим результатом. Более 14 ракет было перехвачено в воздухе. Это говорит о мастерстве, которое проявляют специалисты нашей противовоздушной обороны.

Кроме того, наши войска продолжают стабильно уничтожать летательные аппараты. Количество сбитых беспилотников начинает приближаться к 15 в течение суток — это хорошо.

В Курской области задержали террориста, который под руководством украинских спецслужб готовил взрывы. Это лишь один из случаев предотвращения таких нападений — не все можно афишировать.

Уничтожение беспилотников закрывает противнику глаза, не позволяет на тактическом уровне выполнять те или иные самостоятельные задачи

С началом спецоперации работа в приграничных районах была усилена, к ней привлечены спецслужбы, территориальная оборона и все остальные необходимые в этой ситуации подразделения. Россия находится в состоянии контртеррористической борьбы — это факт, который всем нам необходимо понимать. Эффект бдительности, конечно, тоже должен быть.

НАТО в обмен на благополучие

Что касается идеи Швеции и Финляндии вступить в НАТО — это, конечно, не самая приятная для нас новость. Нам их решение грозит тем, что с большего количества флангов обступают уже не нейтральные страны, а те, которые в своих военных доктринах заложили нас в качестве вероятного, а не условного противника.

В случае вступления этих стран в альянс на их территорию будут введены подразделения, которых раньше там не было. Там будут использоваться стандарты НАТО по ведению определенных документов, тактике применения, общепринятой методологии.

Кроме того, Швеция и Финляндия — страны северной направленности. Специалисты НАТО далеко не являются экспертами ведения войны и боевых действий в арктической зоне.

Каким может быть ответ России на принятие новых членов в альянс? Думаю, с высокой степенью вероятности некие цели поражения, естественно, будут внесены в наши базы

Цели воздействия на этой территории будут перераспределены. Им нужно быть к этому готовыми. Если до этого не было никаких подобных действий, то теперь мы вынуждены предпринять превентивные меры.

Было объявлено, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО может занять год. Думаю, он затянется на еще более долгий срок. Альянс ведь имеет некий норматив условного процента от ВВП, который нужно направлять на оборону. И если сейчас они тратят на эти цели по 1%, то в случае вступления в НАТО будут обязаны заложить на эти цели в несколько раз больше денег, урезав расходы по социальным статьям.

Особенно этот процент будет выше в период принятия стандартов альянса. Наверняка большая часть населения не поддержит такие действия, потому что они снизят их благосостояние.

К тому же за год шведские и финские власти могут передумать. Во-первых, предполагаемый успех на украинском театре может их успокоить. Во-вторых, у нас очень подготовленные дипломаты. Они смогут грамотно аргументировать те или иные ошибки, которые совершают наши соседи. Они ведь наши соседи, мы никоим образом никому не угрожали.