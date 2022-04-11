Финляндии и Швеции невыгодно вступать в НАТО. Так они испортят отношения с РФ и потеряют деньги

Согласно информации в СМИ, Финляндия и Швеция рассматривают возможность вступления в НАТО уже этим летом. Таким образом традиционно негативно настроенные по отношению к членству в альянсе страны отреагировали на проводимую Россией спецоперацию на Украине. Однако политологи уверены, что говорить об угрозе для РФ рано. Союз с военно-политическим блоком может обойтись странам слишком дорого.

Вступление в НАТО

Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО, причем уже этим летом. Такую возможность рассматривают главы стран, пишет The Times со ссылкой на официальных лиц США.

По данным издания, членство в альянсе стало для обоих государств «темой разговоров и многочисленных сессий» во время переговоров между министрами иностранных дел военно-политического блока, которые прошли на прошлой неделе. На них присутствовали Швеция и Финляндия. При этом последняя может подать заявку на членство в июне. После нее о своем решении заявит Швеция.

Если эти две страны действительно вступят в НАТО, количество участниц блока вырастет с 30 до 32. При этом ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что альянс сможет относительно быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав.

«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <…> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников. Мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — сказал он в эфире телеканала CNN.​​

Стратегическая ошибка

По данным The Times, Россия совершила «крупную стратегическую ошибку», подтолкнув государства к вступлению в НАТО началом спецоперации на Украине.

Еще в конце февраля Швеция планировала сохранить самостоятельность в определении политики безопасности. Об этом говорила премьер страны Магдалена Андерссон. Однако всего месяц спустя она заявила, что стране необходимо проанализировать возможность вступления в НАТО.

Схожая ситуация сложилась и в Финляндии. Если раньше большинство местных жителей были против вступления в альянс, то после начала спецоперации общественное мнение изменилось. По последним опросам, за присоединение к военно-политическому блоку высказались 62% опрошенных, против — 16%. Остальные затруднились с ответом.

Угроза для России

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не считает вступление Финляндии и Швеции в НАТО угрозой для России.

«Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю», — так он ответил на вопрос журналиста Sky News.

Правда, неким негативным сигналом для российской стороны это все же будет. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов.

«Эти страны находятся в непосредственной близости от нашей границы. Финляндия находится в нескольких сотнях километрах от второго по величине российского города — Санкт-Петербурга. Конечно, для нас это негативный фактор. Эти события не помогут улучшению отношений между Россией и НАТО», — подчеркнул Донцов.

Дорогая цена

Более того, вступление в альянс, по мнению Донцова, это не лучшее решение и для самих Швеции и Финляндии. Таким образом им придется делать дополнительный, достаточно объемный, финансовый взнос в НАТО — ежегодно. Для таких небольших стран это весьма крупные расходы, подчеркнул он.

«Содержать даже собственные вооруженные силы — это затратное мероприятие. Для экономики это будет дополнительная нагрузка. Тем более сейчас идет экономическая турбулентность в мире, после пандемии надо восстанавливаться. Для них это сейчас тоже не самый лучший маршрут до развития событий», — отметил политолог.

При этом он назвал страхи Финляндии и Швеции необоснованными. У России нет никаких территориальных претензий к этим странам, добавил он.

«Вместо того, чтобы конструктивно выстраивать добрососедские отношения с нашей страной, они, видите, решили ощетиниться, штыками в нашу сторону. Конечно, это негативные события для отношений между нашими странами», — пояснил Донцов.

Взвешенное решение

Донцов подчеркнул, что подобные новости появляются в Сети не первый раз. И для прояснения ситуации нужно дождаться официальных заявлений. Политолог также напомнил, что Швеция ранее не раз отвергала предложения альянса стать частью НАТО.

Подобную точку зрения выразил и политолог Юрий Светов. Он напомнил, что Швеция традиционно говорит о нейтралитете уже почти два века. После Второй мировой войны Финляндия тоже заняла схожую позицию, напомнил он.

«Я бы не стал говорить однозначно, что они (Финляндия и Швеция — прим. ред.) точно вступят в НАТО. Не случайно ведь премьер-министр Финляндии выразил так: есть плюсы и минусы во вступлении, есть плюсы и минусы в невступлении. Там будут взвешивать эти обстоятельства. Многое зависит от того, закончится ли к лету спецоперация», — пояснил Светов.

Выгодное сотрудничество

Светов напомнил, что после окончания Второй мировой именно СССР сыграл определенную роль в том, чтобы Финляндия не понесла такого наказания, как и другие участники гитлеровской коалиции. Также в 1955 году Союз без всяких условий убрал с территории Финляндии военную базу, которая могла там находиться до 1997 года.

«Финляндия, благодаря добрым отношениям с СССР, а потом с Россией, получила большие экономические преимущества. В 2000-е, после периода фактического отсутствия нормальных экономических отношений весь юг Финляндии, примыкающий к Ленинградской области, получил мощное экономическое развитие, благодаря нашим туристам, благодаря тому, что русские туда ездили и покупали и дома, и товары… Я сам там многократно бывал и видел, как все это развивалось», — подчеркнул Светов.

Он отметил, что на этом экономическом развитии очень негативно сказался коронавирус. В случае, если Финляндия решит вступить в НАТО, ей не придется рассчитывать на прежний уровень доверия и поддержки от России, добавил он.

«Пока вижу только негативные последствия такого решения», — заявил Светов.

Со Швецией, по его мнению, ситуация несколько сложнее. У России с ней традиционно напряженные отношения.